Rohtak News: रोहतक में लव मैरिज करने वाली बहन की गोली मारकर हत्या

महिला ने 3 साल पहले ही गांव के युवक से किया था प्रेम विवाह

Rohtak News, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में एक भाई द्वारा अपनी बहन की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। एक गोली महिला के देवर को भी लगी है। गोली लगने से महिला का देवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। घटना काहनी गांव की है। महिला ने 3 साल पहले गांव के ही युवक से लव मैरिज की थी। महिला के परिवार को इस शादी से एतराज था।

अभी अभी तक की जांच में सामने आया है कि लड़की के प्रेम विवाह करने के कारण की उसकी हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी महिला के ससुरालवालों की तरफ से पुलिस में शिकायत नहीं दी गई।

गांव से बाहर किराए के घर में रहते थे दोनों

परिजनों के मुताबिक, काहनी गांव के रहने वाले सूरज ने 3 साल पहले गांव की ही सपना (23) से लव मैरिज की थी। सूरज आॅटो चलाता है। शादी के बाद इनका एक बच्चा है। सपना के परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं थे। इसलिए इन्होंने गांव से बाहर किराए का घर लिया था। 2-3 महीने पहले दोनों का गांव में आना-जाना शुरू हो गया था।

बेइज्जती महसूस कर रहा था सपना का भाई

सूरज के परिवार के मुताबिक, इस बात से सपना का परिवार बेइज्जती महसूस कर रहा था। इसका कारण वे दोबारा उनसे रंजिश रखने लगे। बुधवार रात को सपना गांव में ही अपने ससुराल में थी, जबकि सूरज बाहर गया हुआ था। रात 11 बजे सपना का भाई अपने 4-5 साथियों के साथ घर आया और सपना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

बचाने आए देवर को गोली मारी

गोलियां चलने की आवाज सुनकर सपना का देवर साहिल उसे बचाने के लिए आया। सपना के भाई ने उसे भी गोली मार दी। गोली कमर पर जाकर लगी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सपना की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि साहिल खून से लथपथ पड़ा था। परिवार के लोग तुरंत उसे पीजीआई लेकर पहुंचे।

परिवार की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करेगी पुलिस

सदर थाना पुलिस के मुताबिक, हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए डेड हाउस भेज दिया। जबकि वारदात में घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी।

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में शुरू होंगे वोकेशनल-आईटीआई कोर्स