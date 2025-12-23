- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी ड्राफ्ट लिस्ट आज होगी जारी
कुछ ही दिन पहले बंगाल और तमिलनाडु का डेटा जारी किया था
चुनाव आयोग ने कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का डेटा जारी किया था, जिसमें इन दोनों राज्यों से 155 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए थे। अब देश के कई हिस्सों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक विवादित वेरिफिकेशन चरण और तेज़ राजनीतिक मतभेदों के लिए मंच तैयार है। चुनाव आयोग द्वारा बताए गए रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। पहले गिनती 11 दिसंबर को खत्म होने वाली थी और ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर को पब्लिश होने वाली थी।
राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट लिस्ट की प्रिंटेड कॉपी देंगे अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रिंटेड कॉपी देंगे। ड्राफ्ट लिस्ट सीईओ और डीईओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, ऐसे वोटर्स की अलग-अलग लिस्ट जो गैर-मौजूद हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, जिनकी मौत हो गई है, या जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, उन्हें भी इन्हीं वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
फरवरी में पब्लिश की जाएंगी फाइनल वोटर लिस्ट
12 राज्यों (states) और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में वोटर लिस्ट का (special intensive revision) एसआईआर किया जा रहा है, और फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी में पब्लिश की जाएंगी। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर को पब्लिश की गईं। कुछ दिनों बाद तमिलनाडु के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने घोषणा की कि EC ने राज्य में SIR के पहले फेज के आखिर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 97.37 लाख वोटरों के नाम हटा दिए हैं।
