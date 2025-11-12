SIP Update : मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से संबंधित जानकारी अपडेट रखना ज़रूरी

SIP Update(आज समाज) : एक सक्रिय निवेशक होने का मतलब है कि आपको कई चीज़ों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। उनमें से एक है अपनी KYC जानकारी को अपडेट रखना। अगर आपने हाल ही में अपना ईमेल पता या मोबाइल नंबर बदला है, तो अपने म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए भी उन्हें अपडेट करना ज़रूरी है। इससे आपको अपने निवेश से संबंधित सूचनाएं और अपडेट समय पर मिलते रहेंगे।

जानकारी अपडेट रखना क्यों ज़रूरी

आपके निवेश के लिए अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट रखना क्यों ज़रूरी है, यहाँ बताया गया है:

1. समय पर लेन-देन अलर्ट प्राप्त करें (खरीद/बिक्री/SIP पुष्टिकरण)

अगर आपने नया मोबाइल नंबर या ईमेल पता लिया है और उसे अपडेट नहीं किया है, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड लेनदेन (जैसे SIP पुष्टिकरण, खरीदारी और बिक्री आदि) के बारे में सूचनाएं नहीं मिलेंगी। अपना नंबर अपडेट करने से आपको तुरंत अलर्ट मिलेंगे और आप अपने निवेश पर नज़र रख पाएंगे।

2. खाता विवरणों पर अपडेट प्राप्त करें

जब आपकी केवाईसी जानकारी सटीक और अद्यतित होती है, तो आपको नियमित खाता विवरण प्राप्त होते हैं। इससे आप अपने निवेश प्रदर्शन, होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो वृद्धि को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

3. खाते के दुरुपयोग की रोकथाम

यदि आपकी संपर्क जानकारी पुरानी है, तो कोई और आपके निवेश खाते तक पहुँच सकता है। केवल आपको ही अपडेट किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी और अलर्ट प्राप्त होंगे, जिससे आपका खाता सुरक्षित रहेगा और अनधिकृत पहुँच को रोका जा सकेगा।

4. फंड हाउस से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना

फंड हाउस (एएमसी) समय-समय पर फंड प्रदर्शन, पॉलिसी में बदलाव, एनएवी अपडेट या एसआईपी की देय तिथियों जैसी जानकारी भेजते हैं। सही ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट रखने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको यह सारी जानकारी समय पर मिले, जिससे आपको सोच-समझकर निवेश निर्णय लेने में मदद मिलती है।

दो तरीकों से कर सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट

आप अपनी जानकारी दो तरीकों से अपडेट कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन तरीका

2. ऑफलाइन तरीका

ऑनलाइन तरीका जानें

अपने म्यूचुअल फंड हाउस या उसके रजिस्ट्रार (CAMS या KFintech) की वेबसाइट या ऐप पर जाएँ।

अपने पैन नंबर और/या पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।

“प्रोफ़ाइल” या “सेवा अनुरोध” अनुभाग पर जाएँ। “संपर्क विवरण बदलें” या इसी तरह का कोई विकल्प चुनें।

अपनी पहचान की पुष्टि करें, इसके लिए आपके पुराने नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

अब अपना नया मोबाइल नंबर और/या ईमेल आईडी दर्ज करें और सबमिट करें।

आपके नए ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी भेजा जाएगा। बदलाव की पुष्टि के लिए इसे दर्ज करें

कभी-कभी आपको जन्मतिथि या बैंक खाता संख्या जैसी अतिरिक्त जानकारी भी देनी पड़ सकती है।

ऑफ़लाइन तरीका

अपने फ़ंड हाउस या रजिस्ट्रार (CAMS/KFintech) की वेबसाइट से “संपर्क विवरण अपडेट करें” फ़ॉर्म डाउनलोड करें।

फ़ॉर्म को बड़े अक्षरों में सही ढंग से भरें।

फ़ॉर्म के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।

फ़ॉर्म पर उसी तरह हस्ताक्षर करें जैसे आपने पहले रिकॉर्ड में किए थे।

फ़ॉर्म को AMC या रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करें।

यह भी पढ़े : SEBI New Rules : म्यूचुअल फंड फीस स्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव, देखे अपडेट