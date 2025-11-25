SIP Investment : कैसे काम करती है SIP , आइये जाने

SIP Investment(आज समाज) : आजकल, लोग अपने भविष्य के लिए लंबे समय के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इसे देखते हुए, SIP, या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि SIP अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। यह आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने और समय के साथ अपने पैसे बढ़ाने की सुविधा देता है।

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ट्रेड बॉडी, एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के नए आंकड़ों के अनुसार, महीने का SIP इनफ्लो 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अक्टूबर 2024 में दर्ज 25,323 करोड़ रुपये के इनफ्लो को पार कर जाएगा। अभी, SIP एसेट्स इंडस्ट्री के कुल एसेट्स का लगभग 20% हैं।

इन्वेस्टर्स छोटी रकम से कर सकते है शुरुआत

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के कई फायदे हैं, जिनमें से एक यह है कि आप सिर्फ़ 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। कई फंड इन्वेस्टर्स को छोटी रकम से शुरुआत करने देते हैं। साथ ही, SIP से लिक्विडिटी मिलती है, जिसका मतलब है कि आप फंड के टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर अपने इन्वेस्टेड फंड्स निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें एग्जिट लोड या दूसरी फीस लग सकती है। SIP इन्वेस्टर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।

दो तरह से कर सकते हैं इन्वेस्ट

आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं: पहला, SIPs के ज़रिए और दूसरा, एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एकमुश्त रकम नहीं है, तो आप एक बड़ा फंड बनाने के लिए SIPs के ज़रिए हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।

लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स SIPs और एकमुश्त रकम दोनों के लिए अलग-अलग सालाना इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। बहुत से लोग अब कन्फ्यूज हैं कि डेली इन्वेस्ट करें या मंथली। अगर आप हर दिन Rs 100 डालते हैं, तो यह हर महीने Rs 3,000 हो जाता है। तो, बड़ा सवाल यह है कि क्या Rs 100 डेली इन्वेस्ट करना बेहतर है या Rs 3,000 मंथली।

डेली SIP क्या है?

एक डेली SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें आप हर ट्रेडिंग डे पर एक फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करते हैं। यह रेगुलर SIP से अलग है, जिसमें आमतौर पर महीने या तिमाही में इन्वेस्टमेंट होता है। डेली SIP में, हर ट्रेडिंग दिन एक तय रकम, जैसे 100 रुपये, अपने आप चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाती है।

SIP के जरिए कैसे होता है पैसा इन्वेस्ट, आइये जाने

डेली SIP में, आप महीने में एक बार बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हर वर्किंग डे में थोड़ी रकम अलग रखते हैं। उदाहरण के लिए, आप मार्केट खुलने पर हर दिन 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आमतौर पर एक महीने में लगभग 20-22 वर्किंग डे के बराबर होता है।

इसका मतलब है कि आप हर महीने 2,200 रुपये बचा रहे हैं। या फिर, आप हर महीने एक खास तारीख को 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चुन सकते हैं। यहां मुख्य अंतर खरीदने की तारीख पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स की मौजूदा नेट एसेट वैल्यू (NAV) पर निर्भर कर सकता है। यह NAV आपके रिटर्न पर असर डाल सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक महीने में कितनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद सकते हैं।

नोट : यह आर्टिकल सिर्फ़ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम सलाह देते हैं कि इन्वेस्टर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने से पहले सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स से सलाह लें।

यह भी पढ़े : SIP Update : मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से संबंधित जानकारी अपडेट रखना ज़रूरी