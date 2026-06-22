Bengal Budget: बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, फंड भी आधा हुआ

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने पेश किया बजट, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण

Bengal Budget, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। 19 मई को जारी आदेश के मुताबिक, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा।

इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेममय तुमी (बांग्ला गीत) गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी।

सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरेगी

वहीं आज पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में कहा गया कि सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरेगी और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ रुपनए से घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपए के बजट में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समय शुरू हुई सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं (जैसे- अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा) को जारी रखा जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया

बजट में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। वहीं, कोलकाता में एक नए एयरपोर्ट बनने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ विरासत में मिला है। वित्तीय अनुशासन को बहाल करना और शासन में जनता का विश्वास जीतना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

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