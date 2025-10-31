Singer Zubeen Garg News: मौत से चार दिन पहले Zubeen Garg ने लिखा था इमोशनल नोट, पत्नी गरिमा बोलीं- ‘जब तक सच नहीं जानूंगी, सांस नहीं लूंगी…’

Singer Zubeen Garg News: ‘या अली’ फेम गायक ज़ुबीन गर्ग अब नहीं रहे। प्रसिद्ध असमिया गायक का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में निधन हो गया, जिससे पूरा देश सदमे में है। डेढ़ महीने बाद भी, उनकी मौत का रहस्य अनसुलझा है – क्या यह एक दुर्घटना थी या एक सुनियोजित हत्या? पुलिस अभी भी जाँच कर रही है, जबकि देश भर के प्रशंसक अपने प्रिय कलाकार के लिए न्याय की माँग कर रहे हैं।

ज़ुबीन गर्ग का आखिरी हस्तलिखित नोट सामने आया

जांच के बीच, ज़ुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट के साथ, उन्होंने ज़ुबीन द्वारा 15 सितंबर, 2025 को उनकी मृत्यु से ठीक चार दिन पहले लिखा एक हस्तलिखित नोट भी साझा किया – एक ऐसा संदेश जो अब पीछे मुड़कर देखने पर दिल दहला देने वाला लगता है।

नोट में ज़ुबीन ने लिखा:“रुको… बस थोड़ा और। मेरी नई फिल्म जल्द ही आ रही है। प्लीज़ इसे देखने ज़रूर जाओ। ढेर सारा प्यार, ज़ुबीन दा।” कथित तौर पर यह नोट उनकी आखिरी फिल्म “रोई रोई बिनाले” के प्रमोशन के दौरान लिखा गया था, जो मरणोपरांत रिलीज़ हुई थी।

गरिमा गर्ग की दिल दहला देने वाली पोस्ट

नोट शेयर करते हुए, गरिमा ने एक भावुक कैप्शन लिखा, जिसे पढ़कर प्रशंसकों की आँखें नम हो गईं: “15 सितंबर को, तुमने वो खत लिखे थे—अपने सभी प्रियजनों के लिए एक दिल से की गई अपील।

गोल्डी, हर शब्द मेरी आत्मा को छू जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा सीना खालीपन से जल रहा है। एक और सवाल—19 सितंबर को क्या हुआ था? कैसे? क्यों? मुझे नहीं पता कि शांति कहाँ है, लेकिन जब तक मुझे ये जवाब नहीं मिल जाते, मुझे साँस लेने का भी मन नहीं करता।”

जांच अभी भी जारी

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस अभी भी ज़ुबीन गर्ग की मौत की परिस्थितियों की जाँच कर रही है। दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि गायक की मौत दुर्घटनावश डूबकर हुई थी, लेकिन मामले में सामने आई विसंगतियों ने प्रशंसकों और परिवार दोनों के बीच कई संदेह पैदा कर दिए हैं।

यह रहस्य उन लाखों लोगों को परेशान कर रहा है जो ज़ुबीन गर्ग को उनकी दिलकश आवाज़ और सदाबहार संगीत के लिए पसंद करते थे। उनके प्रशंसक, अब #JusticeForZubeen अभियान के तहत एकजुट होकर, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि सच्चाई आखिरकार सामने आए।

