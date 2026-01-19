Dhadkan Movie Song: विदाई के गाने की रिकॉर्डिंग में 150 बार रोया सिंगर, वजह जानकर भर आएंगी आंखें

Dhadkan Movie Song: कुछ फिल्में अपनी कहानियों के लिए याद की जाती हैं, कुछ अपनी स्टार कास्ट के लिए, और कुछ उन गानों के लिए जो लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ऐसी ही एक फिल्म लगभग 25 साल पहले रिलीज़ हुई थी, फिर भी उसका एक गाना आज भी जब भी बजता है, लोगों के दिलों को छू जाता है।

यह गाना सिर्फ़ अपनी धुन की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग के पीछे के गहरे इमोशनल पल की वजह से भी है—एक ऐसा पल जो इतना पावरफुल था कि सिंगर अपने आँसू नहीं रोक पाए।

एक लाइन जिसने रिकॉर्डिंग को 150 बार रोका

इस मशहूर विदाई गीत से जुड़ी एक अनोखी और दिल तोड़ने वाली कहानी है। रिकॉर्डिंग के दौरान, बताया जाता है कि सिंगर लगभग 150 बार रो पड़े, और हर बार रिकॉर्डिंग को उसी लाइन पर रोकना पड़ा।

एक बेटी की विदाई माता-पिता की ज़िंदगी के सबसे इमोशनल पलों में से एक होती है, और इस भावना को फिल्म धड़कन के गाने “दुल्हे का सेहरा” में खूबसूरती से दिखाया गया है।

धड़कन: एक फिल्म जो अपने संगीत के लिए याद की जाती है

धड़कन में अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी लीड रोल में थे। फिल्म को धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था, जिसमें मशहूर जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिल को छू लेने वाला संगीत दिया था और समीर ने गाने के बोल लिखे थे।

लगभग ₹9.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग ₹26.47 करोड़ कमाए और यह एक कमर्शियल सक्सेस बन गई। “दुल्हे का सेहरा” गाना मशहूर नुसरत फतेह अली खान ने गाया था और इसे अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की शादी के सीक्वेंस के दौरान फिल्माया गया था।

गाने के पीछे की इमोशनल कहानी

गीतकार समीर ने एक बार एक इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग के पीछे की इमोशनल घटना का खुलासा किया था। जब तक नुसरत फतेह अली खान मुंबई पहुँचे, तब तक फिल्म के ज़्यादातर गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। टीम, जो उस्ताद की बहुत बड़ी फैन थी, चाहती थी कि वह उनकी फिल्म के लिए कम से कम एक गाना ज़रूर गाएँ।

हालांकि नुसरत साहब आमतौर पर फिल्मों के लिए गाने से बचते थे, लेकिन वह नदीम-श्रवण के बहुत बड़े फैन थे। अपने होटल में एक मीटिंग के बाद, वह एक शर्त पर मान गए: वह तभी गाएँगे जब गाना सच में उनके दिल को छू जाए। अपनी बेटियों की यादें हावी हो गईं

जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था—जब तक कि यह लाइन नहीं आई “मैं तेरी बाहों के झूले में पली, बाबुल” जैसे ही उन्होंने यह लाइन गाई, नुसरत फतेह अली खान भावुक हो गए और रोने लगे। रिकॉर्डिंग को बार-बार रोकना पड़ा। ऐसा कम से कम 150 बार हुआ, हमेशा उसी लाइन पर।

जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो नुसरत साहब ने बताया कि इस लाइन ने उन्हें तुरंत अपनी बेटियों की याद दिला दी, और भावनाओं को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया।

सच्ची भावनाओं से जन्मा एक सदाबहार गाना

शायद यही कच्ची, सच्ची भावना थी जिसने “दुल्हे का सेहरा” को एक अमर विदाई गीत बना दिया। आज भी, यह गाना पीढ़ियों से शादियों में बजाया जाता है, और माता-पिता और परिवारों की आँखों में आँसू ला देता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते—उन्हें गहराई से महसूस किया जाता है, और यह गाना सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा।

