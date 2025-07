Singapore News: सिंकहोल में फंसी कार से महिला को बचाने के लिए 7 भारतीय होंगे सम्मानित

Seven Indian Migrant To Be Honored In Singapore , (आज समाज), सिंगापुर सिटी: सिंगापुर में सिंकहोल में फंसी कार से एक महिला को बचाने के लिए सात भारतीय प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने पिछले सप्ताह शनिवार को महिला को बचाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय ने बचाव अभियान में शामिल भारतीय श्रमिकों व अन्य अतिथियों को आगामी रविवार को इस्ताना ओपन हाउस में आमंत्रित किया है।

इन भारतीय प्रवासियों ने बचाई है महिला की जान

जिन लोगों ने महिला को बचाया हैं उनमें साइट फोरमैन पिचाई उदययप्पन सुब्बैया (47) और उनके सहकर्मी पूमलाई सरवनन (28), वेलमुरुगन मुथुसामी (27), सथापिल्लई राजेंद्रन (56), गणेशन वीरसेकर (32) नारायणसामी मायाकृष्णन (25) और बोस अजितकुमार (26) शामिल हैं। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम इन्हें सम्मानित करेंगे।

सड़क पर चल रहा था सीवर लाइनों को जोड़ने का काम

दरअसल द्वीपीय राज्य के पूर्वी तट पर स्थित तांजोंग काटोंग रोड साउथ के किनारे जिस जगह सिंकहोल खुला है, वह एक सक्रिय पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड (पीयूबी) कार्यस्थल से सटा हुआ है। वहां तीन मौजूदा सीवर लाइनों को जोड़ने के लिए 16 मीटर गहरी शाफ्ट का निर्माण कार्य चल रहा है।

शाफ्ट का कंक्रीट घटक विफल होने के कारण हुआ हादसा

राष्ट्रीय जल एजेंसी के मुताबिक, गत शनिवार को शाम के समय शाफ्ट का एक कंक्रीट घटक विफल हो गया और उसी दौरान बगल वाली सड़क पर एक कार गिर गई। उसी समय सुब्बैया और उनके साथी कर्मचारियों की त्वरित सूझबूझ ने महिला को कुछ ही मिनट में रस्सी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनके इस नेक काम की व्यापक प्रशंसा हुई है और राष्ट्रपति थर्मन ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की है।

1,639 दानदाता सातों को देंगे 72,241 सिंगापुर डॉलर

सिंगापुर में प्रवासी कामगारों की देखभाल करने वाली संस्था, इट्सरेनिंगरेनकोट्स (आईआरआर) के फेसबुक पेज के अनुसार, 1,639 दानदाताओं ने इन सात नायकों के लिए 72,241 सिंगापुर डॉलर का योगदान दिया है। आईआरआर ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, “बहादुर सिंकहोल बचाव प्रवासी कामगार नायकों के प्रति आपकी अपार दयालुता और उदारता के लिए सिंगापुर का धन्यवाद! और साथ ही यह भी कहा कि जुटाई गई धनराशि संबंधित श्रमिकों के बीच बांटी जाएगी और उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

