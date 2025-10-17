Simi Garewal के झाड़ियों वाले बोल्ड सीन ने मचाया तहलका, ऋषि कपूर की टीचर बन छलका अंदाज

By
Mohit Saini
-
0
59
Simi Garewal: आज सिनेमा कहीं ज़्यादा खुला और प्रयोगात्मक है – बोल्ड सीन, बिकिनी लुक और पर्दे पर अंतरंगता आम बात हो गई है। लेकिन 1970 के दशक में हालात बिल्कुल अलग थे। अभिनेताओं के बीच एक छोटा सा रोमांटिक पल भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकता था। फिर भी, एक अभिनेत्री ने इन सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत की – सिमी गरेवाल, अपने ज़माने की सबसे बोल्ड स्टार।

‘मेरा नाम जोकर’ में सिमी गरेवाल का बोल्ड सीन

1970 में, सिमी गरेवाल ने राज कपूर की प्रतिष्ठित फिल्म ‘मेरा नाम जोकर’ में अपने बोल्ड किरदार से दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने मैरी का किरदार निभाया, जो युवा ऋषि कपूर की टीचर थीं, जिन्होंने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था।

फिल्म में, युवा राजू (ऋषि) अपनी शिक्षिका मैरी के लिए मासूमियत से भरी भावनाएँ विकसित करता है, जो प्रेम की जटिलताओं से अनजान है। आगे चलकर, वह एक विदूषक बन जाता है, जो अपनी पीड़ा को मुस्कुराहटों के पीछे छिपाता है।

लेकिन जिस चीज़ ने सुर्खियाँ बटोरीं, वह सिर्फ़ कहानी की भावनात्मक गहराई नहीं थी – बल्कि सिमी गरेवाल का वह साहसिक दृश्य था, जहाँ उन्हें झाड़ियों के पीछे कपड़े बदलते दिखाया गया था।

वह दृश्य जिसने 70 के दशक को झकझोर दिया

ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा बेहद रूढ़िवादी था, यह दृश्य राष्ट्रीय विवाद का विषय बन गया। कई लोगों ने इसे भारतीय दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड बताया, और अखबारों और सार्वजनिक हलकों में इस पर खूब चर्चा हुई। हंगामे के बावजूद, इस दृश्य ने हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी ला दिया – यह कलात्मक अभिव्यक्ति के एक नए युग की शुरुआत थी।

हालाँकि मेरा नाम जोकर राज कपूर के दिल के बहुत करीब थी, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हालाँकि, सिमी के अभिनय ने एक गहरी छाप छोड़ी और उन्हें उस दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बना दिया।

सिमी गरेवाल: अपने समय से आगे की महिला

पिछले कुछ वर्षों में, सिमी गरेवाल ने साथी, दो बदन, सिद्धार्थ, कर्ज़ और चलते-चलते जैसी कई प्रशंसित फ़िल्मों में काम किया है। अभिनय के अलावा, वह अपने सुंदर और ज्ञानवर्धक टॉक शो ‘रेंडेज़वस विद सिमी गरेवाल’ के ज़रिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गईं, जहाँ उन्होंने बेजोड़ शालीनता के साथ भारत की सबसे बड़ी हस्तियों का साक्षात्कार लिया।

