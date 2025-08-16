Business News : सोने की तरह होगी चांदी की भी हॉल मार्किंग

सरकार उपभोक्ताओं से किसी तरह की हेराफेरी की संभावना को खत्म करने के लिए व्यवहार में ला रही योजना

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वर्तमान तक हमारे देश में केवल सोने के आभूषणों की ही हॉल मार्किंग की जाती रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उपभोक्ताओं को नकली व मिलावटी सोने से बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने अब एक और अहम फैसला लेते हुए सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों की भी हॉल मार्किंग करवाने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह फैसला लेने के पीछे जो वजह बताई है वह यह है कि वर्तमान में चांदी अपने उच्चतम स्तर को छूती हुई एक लाख 10 हजार के स्तर से ऊपर है। इसी के चलते चांदी के आभूषणों में भी मिलावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक सिंतबर से शुरू होगी चांदी की हॉल मार्किंग

1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। सोने की तरह ही यह 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगी। चांदी पर 6 डिजिट वाला एचयूआईडी हॉल मार्किंग लागू होगी। हॉल मार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। हॉलमार्क साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्किंग लागू की थी।

आपको बता दें कि हॉल मार्किंग एक तरह का सरकारी सर्टिफिकेट है, जो ये गारंटी देता है कि आपकी चांदी या सोने की ज्वेलरी कितनी शुद्ध है। जैसे, सोने में 22 कैरेट या 18 कैरेट का हॉलमार्क होता है, वैसे ही अब चांदी पर भी एक खास निशान होगा, जो बताएगा कि उसमें चांदी की शुद्धता कितनी है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो चेक करता है, ताकि आपको नकली या मिलावटी माल न मिले। 1 सितंबर 2025 से ये नियम लागू हो सकता है। शुरुआत में ये स्वैच्छिक (वॉलंटरी) होगा, यानी ज्वैलर्स चाहें तो इसे अपनाएंगे। लेकिन बाद में इसे अनिवार्य भी किया जा सकता है, जैसे सोने के लिए हुआ था।

