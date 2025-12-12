Gold-Silver Price Update : चांदी ने छुआ नया शिखर, सोना रहा स्थिर

2400 रुपए किलो बढ़कर चांदी के दाम 1,94,400 रुपए प्रति किलो पहुंचे

Gold-Silver Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : चांदी की चमक लगातार बरकरार है। बुधवार को जहां इसमें 11,500 रुपए की तेजी आई थी वहीं गुरुवार को एक बार फिर से इसके दाम 2400 रुपए प्रति किलो बढ़े। इसी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने एक नया शिखर छूते हुए 1,94,400 रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सोना लगभग स्थिर रहा और बाजार बंद होने के समय इसमें 90 रुपए की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले बंद भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,32,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

चांदी की कीमत में तेजी के पीछे यह है वजह

रुपये में कमजोरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती के बीच वैश्विक संकेतों में मजबूती के चलते चांदी की कीमतों में तेजी बताई जा रही है। इसके साथ ही सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि मजबूत भौतिक और निवेश मांग से प्रेरित होकर, चांदी की कीमतें गुरुवार को एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। घरेलू कीमतों में तेजी को बाजार में आपूर्ति की कमी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों और कमजोर भारतीय रुपये के संयोजन से काफी समर्थन मिला है।

शेयर बाजार में टूटा गिरावट का क्रम

पिछले तीन दिन से चल रहा शेयर मार्केट में गिरावट का क्रम आखिरकार गुरुवार को टूट ही गया। तीन दिन में करीब 1400 अंक की गिरावट के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। इसी के चलते 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 426.86 अंक या 0.51 प्रतिशत चढ़कर 84,818.13 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, इसने 84,906.93 का उच्च स्तर और 84,150.19 का निम्न स्तर छुआ।

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 140.55 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 25,898.55 पर बंद हुआ। शुरूआती उतार-चढ़ाव के बाद, निफ्टी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ा और अधिकांश क्षेत्रों में तेजी के चलते दिन के उच्चतम स्तर 25,922.80 के करीब बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 54 पैसे गिरकर सर्वकालिक निचले स्तर 90.48 पर पहुंच गया।।

