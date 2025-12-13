Gold-Silver Price Today : चांदी की कीमत 1,99,500 रुपए प्रति किलो पहुंची

तीन दिन में 19 हजार रुपए प्रति किलो हुई महंगी, मांग और आपूर्ति में अंतर ने बढ़ाई कीमत

Gold-Silver Price Today (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिन में चांदी ने मांग के हिसाब से सोने को पीछे छोेड़ दिया है। हालात यह पैदा हो गए हैं कि वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग और आपूर्ति में काफी ज्यादा अंतर पैदा हो गया है। यही कारण है कि भारतीय सर्राफा बाजार दिल्ली में तीन दिन में ही यह 19 हजार रुपए महंगी हो चुकी है। यह तेजी से दो लाख रुपए का आंकड़ा छूने को तैयार है। ज्ञात रहे कि सर्राफा बाजार के जानकारों ने कुछ दिन पहले यह संभावना जताई थी कि 2026 में चांदी दो लाख रुपए का स्तर छू सकती है। जबकि चांदी दिसंबर में ही इस स्तर को पार करने की पूरी संभावना है।

शुक्रवार को इस तरह रहे सोने-चांदी के दाम

चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन मजबूती आई और शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 5,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ यह 1,99,500 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। चांदी का भाव गुरुवार को 2,400 रुपए जबकि बुधवार को 11,500 रुपए बढ़े थे।

जानकारों का कहना है कि घरेलू बाजार में चांदी की हाजिर कीमतें एक बार फिर नए उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जबकि सोने की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई और यह रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रही थी। सर्राफा बाजार में, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में 1,110 रुपए की वृद्धि हुई और यह 1,33,600 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई।

भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी

एशियाई बाजारों के सीमित दायरे में काम करने और यूरोपीय बाजारों में तेजी के चलते शुक्रवार को सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में भी अच्छी तेजी दिखाई दी। दिन का कारोबारी समय समाप्त होने पर भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में लगभग 450 अंकों की तेजी आई। वहीं निफ्टी भी अपने पिछले स्तर से 148 से ज्यादा अंक ऊपर बंद हुआ।

बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद वैश्विक जोखिम लेने की प्रवृत्ति में सुधार हुआ है, जिससे तरलता को लेकर आशावाद बढ़ा है और रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और विदेशी निवेशकों (एफआईआई) के लगातार बहिर्वाह के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में तेजी आई है। व्यापक सूचकांक खरीदारी के रुझान दिखा रहे हैं और हालिया समेकन के बाद वापसी कर रहे हैं।

शुक्रवार को इस तरह रहा शेयर बाजार

व्यापक निफ्टी 26,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 449.53 अंक या 0.53 प्रतिशत चढ़कर 85,267.66 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 502.69 अंक या 0.59 प्रतिशत बढ़कर 85,320.82 पर पहुंच गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 148.40 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 26,046.95 पर बंद हुआ।