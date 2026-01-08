Gold Price Update : चांदी पांच हजार रुपए उछली, सोना 100 रुपए नरम

दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2.56 लाख रुपए पहुंची, सोना 1,41,400 प्रति दस ग्राम बिका

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सफेद धातु यानि की चांदी की चमक बरकार है। यह हर रोज नया उच्च स्तर छू रही है। जानकारों का कहना है कि ऐसा मजबूत घरेलू मांग और दुनिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला में आए बदलावों के कारण हो रहा है। अमेरिका द्वारा पड़ौसी देशों पर लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बीच लोगों का रूझान सुरक्षित निवेश की तरफ होने लगा है यही कारण है कि दोनों कीमती धातुओं के मूल्य में पिछले कुछ समय से तेजी दर्ज की जा रही है।

इस तरह रहे सोने-चांदी के दाम

दिल्ली के बाजारों में चांदी की कीमत 5,000 रुपए की भारी छलांग लगाकर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर कारोबार करती दिखी।मंगलवार को चांदी 2,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, बुधवार को यह बढ़कर फिर नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। बुधवार को जहां चांदी में तेजी बरकरार रही, वहीं सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 100 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। इससे पिछले सत्र में यह 1,41,500 रुपये पर बंद हुआ था।

चांदी की कीमतों में तेजी का क्या है कारण?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कारण हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्तियों की ओर मोड़ दिया है। एक विशेषज्ञ ने बताया कि 1 जनवरी से चांदी पर चीन की ओर से लगाए गए निर्यात प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। दुनिया के प्रमुख आपूर्तिकतार्ओं में से एक चीन की ओर से आपूर्ति सीमित किए जाने से कीमतों पर दबाव पड़ा है और औद्योगिक खरीदारों ने अपनी खरीदारी तेज कर दी है।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 102.20 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 84,961.14 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 445.85 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 84,617.49 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 37.95 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 26,140.75 पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे बढ़कर 89.87 (अस्थायी) पर बंद हुआ।