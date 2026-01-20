Gold-Silver Price Update : चांदी तीन लाख पार, सोना 1.5 लाख के नजदीक

Harpreet Singh
Gold-Silver Price Update : चांदी तीन लाख पार, सोना 1.5 लाख के नजदीक

दोनों आभूषण धातुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड

Gold-Silver Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक अनिश्चितता के चलते जहां निवेशक सुरक्षित निवेश को ज्यादा महत्व दे रहे हैं वहीं घरेलू मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। सोमवार को भी इन दोनों कीमती धातुओं के मुल्य में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। इस तेजी के बीच चांदी ने पहली बार तीन लाख का आंकड़ा पार किया वहीं सोना भी डेढ लाख के करीब पहुंच गया है।

सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग के चलते सोमवार को यह तेजी दिखी। सोमवार को सफेद धातु का भाव 3,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि पिछले दिन यह 2,92,600 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुआ था। पीले धातु की कीमत में 1,900 रुपये की वृद्धि हुई और यह 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 1,46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी

एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत निराशाजनक तरीके से हुई। वैश्विक टैरिफ, रुपए में गिरावट ने बाजार में नकारात्मक माहौल पैदा कर दिया। जिससे रिलायंस इंडस्ट्री और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयर भी दबाव में आ गए। इसका नजीता यह रहा कि 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 324.17 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 83,246.18 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 672.04 अंक या 0.80 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 82,898.31 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 108.85 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 25,585.50 पर बंद हुआ।

इन शेयरो में आई सबसे ज्यादा गिरावट

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अल्ट्राटेक सीमेंट भी पिछड़ने वालों में शामिल थे। हालांकि, इंटरग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस लाभ कमाने वालों में शामिल थे। डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 12 पैसे टूटकर 90.90 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 91 के नीचे पहुंच गया था। एक महीने में यह दूसरा मौका है, जब रुपया 91 के नीचे पहुंच गया।