Silver Price New High : चांदी ने रचा इतिहास, पहली बार दाम एक लाख 70 हजार पार

एक दिन में ही 8500 रुपए महंगी हुई चांदी

Silver Price New High (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में इन दिनों दोनों कीमती धातुओं के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां सोना एक लाख तीस हजार का स्तर छूने को तैयार है तो वहीं चांदी भी हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पिछले दो दिन में ही चांदी में 14500 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई। जिससे चांदी 1,71,00 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई।

जानकारों का कहना है कि चांदी के दाम में इस तेजी के पीछे वैश्विक बाजारों में सुरक्षित निवेश के लिए लगातार आवक और आपूर्ति संबंधी गंभीर बाधाएं शुक्रवार को दिल्ली में चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा दिखा। चांदी में हाल के दिनों में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी दिखी और यह 8,500 रुपये की तेजी के साथ 1,71,500 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सरार्फा संघ के अनुसार, गुरुवार को सफेद धातु 1,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

तीन दिन में 17,500 रुपए तेज हुई

पिछले तीन लगातार सत्रों में चांदी की कीमतों में 17,500 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच, सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गईं। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु की कीमत 600-600 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 1,26,000 रुपये और 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। गुरुवार को दोनों श्रेणियों की कीमती धातुएं 1,26,600 रुपये और 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई थीं।

गुरुवार को इतनी थी आभूषण की कीमतों

भारतीय सरार्फा बाजार में गुरुवार को एक तरफ जहां सोना अपने पिछले दाम पर स्थिर रहा वहीं चांदी ने एक बार फिर बड़ी तेजी दर्ज की। यदि दिल्ली सरार्फा बाजार की बात करें तो यहां गुरुवार को 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना गुरुवार को अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर क्रमश: 1,26,600 रुपये और 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा। जबकि चांदी की कीमत 6,000 रुपये की तेजी के साथ 1,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार चांदी में इतनी तेज उछाल आई है। 6 अक्तूबर को यह 7,400 रुपये चढ़कर 1,57,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : 700 अरब डॉलर से नीचे आया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार