Gold-Silver Price Update : चांदी एक ही दिन में 9750 रुपए महंगी, सोना हुआ सस्ता

दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी

Gold-Silver Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय और अंतरराष्टÑीय बाजार में बुधवार को सफेद धातु अर्थात चांदी ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए लंबी छलांग लगाई। यह कीमती धातु एक ही दिन में 9750 रुपए की बढ़त के साथ सवा दो लाख रुपए का स्तर पार कर गई। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतों में यह 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

विदेशी बाजारों में सफेद धातु की कीमत 72 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई। मंगलवार को धातु का भाव 2,17,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर था। वहीं दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गया है और मंगलवार को पिछले बंद भाव 1,40,850 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के मुकाबले 50 रुपये गिरकर 1,40,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोने की कीमत 41.18 अमेरिकी डॉलर या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 4,525.96 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गई और इसने पहली बार 4,500 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार कर लिया।

साल 2025 में 153 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े दाम

कैलेंडर वर्ष के दौरान, सफेद धातु की कीमत में 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज किए गए 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,37,300 रुपये या 153.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गांधी ने आगे कहा कि कमजोर अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व से नरम मौद्रिक नीति की उम्मीदें और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव कीमती धातु के लिए अनुकूल कारक के रूप में काम कर रहे हैं।

शेयर बाजार में दूसरे दिन भी रही गिरावट

विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पूंजी निकासी और सोने के आयातकों से डॉलर की बढ़ती मांग के कारण बुधवार को अस्थिर कारोबार में बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसने 85,738.18 का उच्च स्तर और 85,342.19 का निम्न स्तर छुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 35.05 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 26,142.10 पर आ गया। विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पूंजी निकासी और सोने के आयातकों से डॉलर की बढ़ती मांग के कारण बुधवार को रुपया शुरूआती बढ़त गंवाकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 89.79 (अस्थायी) पर बंद हुआ।