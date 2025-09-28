Karnal News: करनाल में सिख सम्मेलन आज, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व विधानसभा स्पीकर करेंगे शिरकत

109 गांव से सिख समाज के लोग पहुंचेंगे सम्मेलन में
Karnal News, (आज समाज) करनाल: हरियाणा के करनाल में आज पहली बार सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम करनान की कालीदास रंगशाला में होगा। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

पहली बार होने वाले इस सम्मेलन में 109 गांव से सिख समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा नेता त्रिलोचन सिंह ने बताया कि आज पहली बार ऐसा अवसर होगा जब सिख समाज एक बड़े मंच पर एकत्रित होकर अपनी बात रखेगा।

सिख समाज की मांगों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष जाएगा रखा

सम्मेलन में सिख समाज अपनी कुछ नई मांगें भी रखेगा। समाज का मानना है कि जिस तरह अब तक सरकार ने सहयोग दिया है, आगे भी इसी तरह समर्थन मिलता रहे। इस अवसर पर मंच से समाज के लोग अपनी अपेक्षाएं सामने रखेंगे।

1984 के दंगा पीड़ितों को नौकरी देने के फैसले पर सरकार जताएंगे आभार

सम्मेलन में समाज सरकार का आभार भी व्यक्त करेगा। खासकर उस फैसले के लिए, जिसमें 1984 के दंगा पीड़ितों को नौकरी देने की घोषणा की गई है। समाज का मानना है कि इस फैसले से पीड़ित परिवारों को सहारा मिला है।

भाजपा सरकार ने सिख समाज की बेहतरी के लिए उठाए कई कदम

त्रिलोचन सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। भाजपा सरकार ने सिख समाज की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। करतारपुर साहिब का रास्ता खोलना, 1984 दंगा पीड़ितों को नौकरी देना और कुरुक्षेत्र में सिख इतिहास को दर्शाने वाला संग्रहालय बनाना इसमें अहम है। वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए रोप-वे बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है।

भाजपा ने सिख समाज को दिया सम्मान

कार्यक्रम में यह मुद्दा भी उठेगा कि पिछली सरकारों ने हमेशा सिख समाज की अनदेखी और शोषण किया। जबकि मौजूदा सरकार ने समाज को सम्मान देने का काम किया है। त्रिलोचन सिंह के अनुसार सिख समाज भाजपा सरकार की नीतियों से संतुष्ट है और सम्मेलन में इसको लेकर धन्यवाद व्यक्त किया जाएगा।