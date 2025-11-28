Sidharth Malhotra Kiara Advani Daughter First Photo: पहली झलक के साथ नाम का खुलासा: सिद्धार्थ-कियारा ने बताया बेटी का नाम

Sidharth Malhotra Kiara Advani Daughter First Photo: बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी इस साल जुलाई में पेरेंट बने, जब उनकी बेटी का जन्म हुआ। अपनी शादी के लगभग ढाई साल बाद, यह बहुत पसंद किया जाने वाला कपल पहली बार पेरेंट्स बना, जिससे फैंस खुशी और सेलिब्रेशन की लहर में डूब गए।

हालांकि सिद्धार्थ और कियारा ने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन अब उन्होंने एक स्पेशल सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए उसके नाम के साथ एक दिल को छू लेने वाली पहली झलक शेयर की है।

इंस्टाग्राम पर बच्चे के नाम का खुलासा

18 नवंबर को, कपल ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाली फोटो पोस्ट की, जिसमें उनके हाथ अपनी नई जन्मी बेटी के छोटे पैरों को धीरे से पकड़े हुए दिख रहे थे। फोटो के साथ, उन्होंने कैप्शन में उसका नाम बताया, जिसमें लिखा था: “हमारी प्रार्थनाओं से हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी — सराया मल्होत्रा।” इस छोटी लेकिन इमोशनल पोस्ट ने तुरंत सोशल मीडिया पर सभी का दिल जीत लिया।

सराया मल्होत्रा ​​का मतलब

सराया नाम का मतलब बहुत गहरा और सुंदर है। यह हिब्रू भाषा से लिया गया है, जहाँ इसका मतलब है “वह जिसे भगवान गाइड करते हैं या जिसकी रक्षा करते हैं” – ऐसा बच्चा जिसके बारे में माना जाता है कि उस पर भगवान का आशीर्वाद और कृपा है।

यह मतलब वाला नाम चुनकर, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी ने फैंस को अपनी खुशी की एक झलक दी है, साथ ही अपनी बेटी का चेहरा भी प्राइवेट रखा है।

हालांकि कपल ने अभी तक चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन उनके दिल को छू लेने वाले पोस्ट और नाम के खुलासे ने छोटी सराया मल्होत्रा ​​को सबसे ज़्यादा चर्चित स्टार किड्स में से एक बना दिया है। फैंस अब उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब कपल अपनी प्रिंसेस की और झलकियां शेयर करने का फैसला करेगा।