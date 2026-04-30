Siddharth Bhardwaj Revelation: कुत्ते की चेन से बाप को पीटा’, The 50 स्टार का चौंकाने वाला खुलासा

Siddharth Bhardwaj Revelation: रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी सिद्धार्थ भारद्वाज, जो ‘Splitsvilla Season 2’ और ‘The 50’ जैसे शो के लिए जाने जाते हैं, ने अपने अतीत के बारे में एक बेहद निजी और चौंकाने वाला खुलासा करके हर तरफ चर्चा छेड़ दी है।

बचपन की एक दर्दनाक कहानी

हाल ही में एक इंटरव्यू में, सिद्धार्थ ने एक परेशानहाल घर में बड़े होने के बारे में खुलकर बात की: उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता उनके, उनकी माँ और उनकी बहन के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करते थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई कदम उठाना ही पड़ेगा।

वह घटना जिसने सब कुछ बदल दिया

अपने टीनएज के दिनों की एक घटना को याद करते हुए सिद्धार्थ ने कहा: 16 साल की उम्र में, उन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए कदम उठाया। गुस्से और हताशा के एक पल में, उन्होंने अपने पिता को कुत्ते की चेन से मार दिया।

उन्हें लगा कि अगर उन्होंने बीच-बचाव नहीं किया, तो यह हिंसा कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने इसे एक ‘टर्निंग पॉइंट’ बताया, जिसके बाद कथित तौर पर घर के हालात बदल गए।

एक जटिल रिश्ता

सिद्धार्थ ने आगे बताया कि उनके पिता ने बाद में उनकी हिम्मत की तारीफ की, और कहा कि इससे उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। उन्होंने अपने पिता की पर्सनैलिटी पर भी बात की, और उन्हें शारीरिक रूप से मज़बूत और भावनात्मक रूप से कठोर बताया।

एक ऐसी कहानी जिसने बहस छेड़ दी

यह खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं: कुछ लोग उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। तो कुछ लोग इस घटना की गंभीरता पर बहस कर रहे हैं।

निष्कर्ष

सिद्धार्थ भारद्वाज का यह बेबाक खुलासा पारिवारिक आघात और निजी सीमाओं की जटिलताओं पर रोशनी डालता है। उनकी कहानी इस बात को उजागर करती है कि कैसे बेहद निजी अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन और उसके फैसलों को आकार दे सकते हैं।

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