Hisar SI Murder: हिसार में हुड़दंग का विरोध करने पर एसआई की पीट-पीटकर हत्या

आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी
Hisar SI Murder, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में एक एसआई की कुछ युवकों द्वारा ईंट व डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार रात करीब साढ़े 11 बजे ढाणी श्यामलाल की है। सब इंस्पेक्टर रमेश ने हुड़दंग मचा रहे युवकों का विरोध किया था। आरोपी मौके पर कार व 2 दोपहिया वाहन छोड़कर भाग गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी की हुई है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं। बता दें करीब 57 वर्षीय सब इंस्पेक्टर रमेश की जनवरी में रिटायरमेंट होनी थी। आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

एडीजीपी आॅफिस में तैनात था सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार

प्राप्त जानकारी अनुसार एडीजीपी आॅफिस में 10 साल से तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ढाणी श्यामलाल की गली नंबर-3 में परिवार के साथ रहते थे। सब इंस्पेक्टर रमेश लंबे समय से पुलिस विभाग में तैनात थे। परिवार के कई अन्य लोग भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं।

युवकों को हुड़दंग करने से रोका

बताया जा रहा है कि रात 10:30 बजे कुछ युवक हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे। शोर शराबा होने पर सब इंस्पेक्टर रमेश घर से बाहर निकले। उन्होंने युवकों को हुड़दंग करने से रोका। उस समय तो युवक चल गए।

डंडों व ईंटों से किया हमला

एक घंटे बाद कई युवक कार व दोपहिया वाहनों पर आए। उन्होंने रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। रमेश ने उन्हें रोका तो उन्होंने डंडों व ईंटों से हमला कर दिया। रमेश घायल होकर गिर गए। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए।