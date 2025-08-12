Fatehabad News: फतेहाबाद में ट्रस्ट की श्याम ध्वजा ने इंटरनेशनल बुक आॅफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम

शीश का दानी ट्रस्ट ने भजन गायक कन्हैया मित्तल के नेतृत्व में खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाई थी 1551 फुट लंबी श्याम ध्वजा

Fatehabad News, (आज समाज), फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में शीश का दानी ट्रस्ट का नाम इंटरनेशनल बुक आॅफ रिकॉर्ड्स दर्ज किया गया है। संस्था ने भजन गायक कन्हैया मित्तल के नेतृत्व में 1551 फुट लंबी श्याम ध्वजा राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाई थी। इस ध्वजा को चढ़ाने के लिए करीब एक लाख श्यामप्रेमियों ने रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक 17 किलोमीटर पैदल यात्रा की।

यह कार्यक्रम 7 दिसंबर 2024 को किया गया था। यह कपड़ा दिव्य चित्रों के साथ सिला गया था। लांगेस्ट क्लॉथ स्टैंड एड प्रिंटर वेद डिवाइन इमेज कैटेगरी में ट्रस्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ट्रस्ट के प्रधान रिंकू जुनेजा व सचिव योगेश तनेजा ने बताया कि 2022 में उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। इस समय ट्रस्ट में 35 सदस्य हैं। वे पिछले दो साल से ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं। 2023 में 1151 फुट लंबी जबकि 2024 में 1551 फुट लंबी ध्वजा चढ़ाई थी।

गुजरात के सूरत से प्रिंट होकर आया कपड़ा, डेढ़ महीने तक फतेहाबाद में की गई सिलाई

उपप्रधान मोहित नागपाल और कैशियर मोहित खन्ना ने बताया कि 1551 फुट लंबी ध्वजा बनाने के लिए गुजरात के सूरत शहर से प्रिंटिड कपड़ा मंगवाया गया। इसके बाद करीब डेढ़ महीने तक फतेहाबाद में ही इसकी सिलाई की गई। कपड़ा मंगवाने और इसकी सिलाई करवाने में करीब एक लाख 40 हजार रुपए का खर्च आया।

इस बार 2100 फुट की ध्वजा चढ़ाना लक्ष्य

प्रधान रिंकू जुनेजा व अन्य सदस्यों ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य इस साल दिसंबर 2025 में 2100 फुट लंबी ध्वजा श्याम मंदिर में चढ़ाना है। इसके लिए पहले से ही इंटरनेशनल बुक आॅफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से संपर्क किया जाएगा।

ये भी पढ़ें : हरियाणा में कुम्हारों को दिए जाएंगे पात्रता प्रमाण पत्र

ये भी पढ़ें : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को फ्री दिए जाएंगे सैनिटरी पैड