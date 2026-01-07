Shweta Tiwari Photos: 25 की लगती हैं 45 की श्वेता! रेड ड्रेस में देखकर उड़ जाएंगे होश

Shweta Tiwari Photos: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक बोल्ड रेड आउटफिट में कई तस्वीरें शेयर की हैं, और फैंस उनके शानदार लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कई लोग उन्हें “बेहद खूबसूरत” कह रहे हैं, जबकि दूसरे उनकी हमेशा जवान दिखने वाली खूबसूरती के पीछे का राज जानने के लिए उत्सुक हैं।

श्वेता तिवारी की लेटेस्ट पोस्ट वायरल

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

‘कसौटी ज़िंदगी की’ में अपने आइकॉनिक रोल ‘प्रेरणा’ के लिए फैंस के बीच मशहूर श्वेता तिवारी इस हिट शो से घर-घर में जानी-मानी हस्ती बन गईं। अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी बहुत पॉपुलर थी और आज भी लोग उसे याद करते हैं।

अब 45 साल की उम्र में भी श्वेता अपनी उम्र को मात दे रही हैं। फैंस हैरान हैं कि वह आज भी 20 साल की उम्र की लगती हैं। उनकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई है, जिस पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आए हैं।

रेड आउटफिट में श्वेता बिल्कुल कमाल लग रही हैं, और इंटरनेट पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं

कमेंट सेक्शन प्यार और तारीफों से भर गया है। एक फैन ने लिखा, “हमेशा खूबसूरत, वाह!” दूसरे ने कमेंट किया, “उफ़… लाल मिर्ची!” तीसरे ने कहा, “तिवारी जी!” जबकि किसी और ने उन्हें, “एक असली बार्बी डॉल” कहा। साफ है कि श्वेता का चार्म आज भी उतना ही जादुई है।

श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ

श्वेता अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही हैं। उन्होंने पहली शादी 1998 में राजा चौधरी से की थी, और इस कपल की एक बेटी है, पलक तिवारी। 2007 में, श्वेता ने तलाक के लिए अर्जी दी और अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया।

दूसरी शादी और बेटा रेयांश

2013 में, श्वेता ने तीन साल तक डेट करने के बाद अभिनव कोहली से शादी की। इस कपल का एक बेटा है जिसका नाम रेयांश कोहली है। हालांकि, 2019 में, श्वेता एक बार फिर अभिनव पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाने के बाद सुर्खियों में आईं।

अपनी पर्सनल लाइफ में इतने उतार-चढ़ाव के बावजूद, श्वेता तिवारी चमकती रहती हैं, और अपनी ताकत, ग्रेस और ज़बरदस्त खूबसूरती से फैंस को इंस्पायर करती हैं। उनका लेटेस्ट लुक इस बात का सबूत है कि जब स्टाइल और कॉन्फिडेंस की बात आती है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है।