Shweta Tiwari New Photos: ठंड में भी श्वेता तिवारी का हॉट अवतार, वायरल फोटोज ने फैंस का बढ़ाया दिल का टेंपरेचर

Shweta Tiwari New Photos: श्वेता तिवारी एक बार फिर साबित कर रही हैं कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है! नए साल के जश्न से पहले, एक्ट्रेस ने सर्दियों की छुट्टियों की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, और सोशल मीडिया उन्हें अल्टीमेट “संतूर मॉम” कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। फैंस का कहना है कि 45 साल की श्वेता एक दिन भी 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगतीं!

विदेश में मना रही छुट्टियां

अभी विदेश में छुट्टियां मना रही श्वेता ने हाल ही में अपने बेटे रेयांश के साथ क्रिसमस मनाया और उम्मीद है कि वह नए साल का जश्न भी मुंबई से दूर ही मनाएंगी। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर ग्रे स्वेटर और ब्लैक पैंट पहने हुए नई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह समुद्र के शानदार नज़ारे के सामने पोज़ दे रही हैं। उनका कैप्शन सिंपल था—“क्लिक”—लेकिन इंटरनेट का रिएक्शन ज़बरदस्त था।

कमेंट्स में प्यार बरसा रहे फैंस

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

कुछ ही पलों में, पोस्ट वायरल हो गई। हज़ारों लोगों ने कमेंट्स में प्यार बरसाया, उन्हें “खूबसूरत,” “चमकदार,” और बेशक, “संतूर मॉम” कहा। एक यूज़र ने लिखा, “क्या आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं?” जबकि दूसरे ने कहा, “उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है!”

इससे पहले, श्वेता ने एक मज़ेदार क्रिसमस वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वह रेयांश और दोस्तों के साथ छुट्टियों का मज़ा ले रही थीं, और लिखा था कि वह नए साल का स्वागत कृतज्ञता, शालीनता और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रही हैं।

इस बीच, श्वेता की बेटी पलक तिवारी भी नए साल के जश्न के लिए मुंबई से बाहर गई हैं। उन्हें इब्राहिम अली खान के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। यह ट्रिप काम के लिए है या छुट्टियों के लिए, यह अभी पता नहीं चला है—लेकिन चर्चा ज़ोरों पर है!

श्वेता तिवारी अपने चार्म, खूबसूरती और बेबाक कॉन्फिडेंस से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं—और फैंस को साफ़ तौर पर उनसे और भी बहुत कुछ चाहिए!