Shweta Tiwari Latest Photos: उफ्फ! 44 की उम्र में श्वेता तिवारी का ग्लैमरस अंदाज़, हुस्न देख फैंस के उड़ गए होश

By
Mohit Saini
-
0
68
Shweta Tiwari Latest Photos, (आज समाज), नई दिल्ली: टेलीविज़न क्वीन श्वेता तिवारी44 साल की उम्र में भी, अभिनेत्री हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिख रही हैं, और अपने नए फोटोशूट से फैन्स को पूरी तरह से दीवाना कर रही हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

अभिनेत्री ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। एक खूबसूरत बैंगनी रंग के लंबे गाउन में श्वेता बिल्कुल एक दिवा लग रही थीं। यह आउटफिट उनकी खूबसूरती को पूरी तरह से उभार रहा था

और साथ ही बोल्ड और ग्लैमरस वाइब्स भी दे रहा था। अपने लुक को मिनिमल लेकिन स्टाइलिश बनाए रखते हुए, उन्होंने स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनी और अपने बालों को खुला छोड़ दिया, जिससे ग्रेस का एक सहज स्पर्श मिला।

मिनिमल मेकअप और प्राकृतिक चमक ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। तस्वीरों में श्वेता अलग-अलग पोज़ देती नज़र आ रही हैं, जिनमें से हर एक उनके शानदार व्यक्तित्व को उजागर कर रहा है।

प्रशंसक उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए

तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और प्रशंसक उनकी तारीफों से भर गए हैं। एक प्रशंसक ने लिखा, “खूबसूरत, ज़बरदस्त!” जबकि दूसरे ने टिप्पणी की, “आपकी उम्र उल्टी दिशा में जा रही है, आप हर दिन जवान होती जा रही हैं।” कई अन्य लोगों ने दिल और आग वाले इमोजी के साथ अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जिससे पता चलता है कि वे उनके लुक से कितने प्रभावित हैं।

अपनी ही बेटी से मुकाबला?

दिलचस्प बात यह है कि जब फैशन और ग्लैमर की बात आती है, तो श्वेता अक्सर अपनी बेटी पलक तिवारी को कड़ी टक्कर देती हैं, जो खुद एक उभरती हुई स्टार और स्टाइल आइकन हैं। साथ में, यह माँ-बेटी की जोड़ी प्रशंसकों के लिए बड़े फैशन लक्ष्य निर्धारित करती है।