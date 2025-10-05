Shweta Tiwari Glamorous : 45 साल की उम्र में श्वेता तिवारी ने सफ़ेद बिकिनी में बिखेरा जलवा, बेटियों ने भी किया बोल्ड अंदाज़ में काम 

Shweta Tiwari Glamorous: कसौटी ज़िंदगी की” में प्रेरणा के अपने प्रतिष्ठित किरदार के लिए मशहूर टेलीविज़न की चहेती अभिनेत्री श्वेता तिवारी न सिर्फ़ अपनी एक्टिंग से, बल्कि अपनी शानदार फिटनेस और बोल्ड फ़ैशन से भी दर्शकों का दिल जीतती रहती हैं। 45 साल की उम्र में भी, श्वेता साबित करती हैं कि उम्र बस एक संख्या है, और कई युवा अभिनेत्रियाँ उनकी फ़िज़िक और आकर्षण की दीवानी हैं।

हाल ही में, श्वेता ने लोनावला में परिवार और दोस्तों के साथ अपना 45वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस ख़ास दिन की कुछ झलकियाँ शेयर कीं, जिससे प्रशंसकों को उनके यादगार जश्न की झलक मिली। दोस्तों के साथ मस्ती भरे पलों से लेकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने तक, श्वेता ने हर खुशी के पल का भरपूर आनंद लिया।

पारिवारिक मौज-मस्ती और स्टाइलिश पल

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

शेयर की गई तस्वीरों में, श्वेता अपनी बेटी पलक तिवारी और बेटे के साथ पोज़ देती हुई, मस्ती-मज़ाक करती हुई और बार में ड्रिंक्स मिक्स करते हुए भी नज़र आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में, वह एक स्लीक ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती और स्टाइल साफ़ झलक रही है।

सफ़ेद बिकिनी में दिल चुराना

उनके जन्मदिन समारोह का मुख्य आकर्षण निस्संदेह श्वेता तिवारी थीं, जिन्होंने सफ़ेद बिकिनी पहनी थी और स्विमिंग पूल के किनारे अपनी टोन्ड बॉडी को फ्लॉन्ट किया। उनके कातिलाना अंदाज़ और आत्मविश्वास से भरे अंदाज़ ने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना और एक सरप्राइज़ सेलिब्रेशन पाकर यह दिन अविस्मरणीय बन गया।

प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ़ों की बाढ़ ला दी। उनकी सदाबहार खूबसूरती की तारीफ़ से लेकर उनकी युवा आभा पर विस्मय तक, कई तरह की टिप्पणियाँ की गईं। एक प्रशंसक ने लिखा, “लोग बूढ़े हो रहे हैं, और आप तो और भी जवान होती जा रही हैं!” एक अन्य ने कहा, “आप वाकई सदाबहार हैं!”