Shweta Tiwari Photoshoot: बेडरूम फोटोशूट से छाईं श्वेता तिवारी, ‘फिर से धुरंधर…’ लिखकर मचाया बवाल

Shweta Tiwari Photoshoot: पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और रेगुलर तौर पर अपने फैंस को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां दिखाने के लिए जानी जाती हैं।

एक बार फिर, एक्ट्रेस ने बेडरूम की शानदार फोटोज की एक सीरीज़ शेयर करके सबका ध्यान खींचा है, जो अब ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। तस्वीरों के साथ, श्वेता का दिलचस्प कैप्शन भी है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है और वे बातें कर रहे हैं।

श्वेता तिवारी का कोज़ी बेडरूम फोटोशूट

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

श्वेता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खूबसूरती से स्टाइल किए गए बेडरूम फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस इस इंटिमेट सेटिंग में रिलैक्स्ड, रेडिएंट और पूरी तरह से सहज दिख रही हैं, जिससे शांत और कोज़ी वाइब्स मिल रही हैं।

खुश और रिलैक्स्ड मूड में

तस्वीरों में, श्वेता तिवारी को इस पल का पूरा मज़ा लेते हुए देखा जा सकता है। उनके एक्सप्रेशन एक केयरफ्री मूड दिखाते हैं, जिससे यह साफ है कि वह शूट के दौरान मज़े कर रही थीं। हाथ में किताब, बिस्तर पर टैबलेट

फोटो की एक खास बात यह है कि श्वेता हाथ में किताब पकड़े हुए हैं, जबकि बिस्तर पर एक टैबलेट रखा हुआ देखा जा सकता है। यह सेटअप उनके कैप्शन की थीम से पूरी तरह मेल खाता है, जो उनके रात के रूटीन के बारे में बताता है।

कैप्शन जिसने ध्यान खींचा

फोटो शेयर करते हुए, श्वेता ने लिखा: “एक लंबे दिन के बाद रात का रूटीन — खाना, पढ़ना, सोने का नाटक करना, फिर से धुरंधर देखना।” इस कैप्शन के साथ, उन्होंने हल्के से बताया कि उन्होंने धुरंधर एक से ज़्यादा बार देखी है।

‘धुरंधर’ की ओर एक हल्का सा इशारा

श्वेता ने फिल्म का फिर से ज़िक्र करते हुए कहा, “धुरंधर फिर से”, जिससे रणवीर सिंह स्टारर फिल्म के लिए उनकी तारीफ़ का इशारा मिलता है। फैंस ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और उनके इस साफ-साफ कबूलनामे की तारीफ़ की। उनके हाथ में दिख रही किताब कथित तौर पर रमेश मेनन की ‘देवी’ है, जो पूरे फ्रेम में एक इंटेलेक्चुअल टच जोड़ रही है।

फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे

श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरों को बहुत प्यार और एंगेजमेंट मिल रहा है। फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी टाइमलेस ब्यूटी की तारीफ करते हुए उन्हें खूब लाइक किया। कुछ पॉपुलर कमेंट्स में लिखा था: “इतने यंग रहने का सीक्रेट क्या है?” “उम्र उनके लिए बस एक नंबर है।”