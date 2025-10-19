आधी उम्र के एक्टर संग धनतेरस मनाने निकलीं Shweta Tiwari, अदाओं से लगाई महफिल में आग

Shweta Tiwari: टीवी दिवा श्वेता तिवारी इस दिवाली पूरी तरह से जश्न के मूड में हैं! धनतेरस के मौके पर, अभिनेत्री ने एक दोस्त के घर एक भव्य पार्टी में शिरकत की, जहाँ उन्होंने अपने आकर्षण, ऊर्जा और ग्लैमर से शाम को रोशन कर दिया। हाल ही में, श्वेता ने इस जश्न की कुछ शानदार तस्वीरें साझा कीं

और प्रशंसक इनके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग उन्हें अपनी आधी उम्र के युवा अभिनेता – वरुण कस्तूरिया – के साथ त्योहार का आनंद लेते देखकर हैरान रह गए – और तस्वीरों में उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल बेमिसाल है!

श्वेता तिवारी और वरुण कस्तूरिया के बीच क्या कनेक्शन है?

View this post on Instagram A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

श्वेता और वरुण पहले भी साथ काम कर चुके हैं, जहाँ श्वेता ने वरुण की ऑन-स्क्रीन माँ का किरदार निभाया था। तब से, वरुण उनके साथ एक मधुर रिश्ता साझा करते हैं और अक्सर उन्हें अपनी गुरु और प्रेरणा कहते हैं। हाल ही में, उन्होंने श्वेता को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएँ भी दीं और उन्हें अपनी “माँ” कहा, जिससे प्रशंसक भावुक हो गए और दोनों पर प्यार बरसाया।

श्वेता ने धनतेरस की रात को रोशन कर दिया

इस जश्न के दौरान, श्वेता तिवारी दिल खोलकर नाचती रहीं और एक छोटा सा रैंप वॉक भी किया, जिससे उनका सदाबहार आत्मविश्वास झलक रहा था। अपने करीबी दोस्तों से घिरी, वह सचमुच पार्टी की जान बन गईं।

उनके सुनहरे लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

इस त्यौहार की शाम के लिए, श्वेता ने सुनहरे-भूरे रंग की साड़ी चुनी, जो उनके ग्रेस और ग्लो को बखूबी उभार रही थी। उन्होंने इसे मैचिंग ज्वेलरी और हल्के-फुल्के मेकअप के साथ पेयर किया, जिससे उनका लुक बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रहा था।

डाइट को भूल जाइए – गोलगप्पे का समय!

अभिनेत्री अपनी भूख मिटाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाईं – वह खुशी-खुशी गोलगप्पे खाते हुए नज़र आईं, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। प्रशंसकों को उनका बेफिक्र और सहज अंदाज़ बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि उन्होंने मज़ाक में कहा कि उन्होंने “परफेक्ट पानी पूरी के लिए अपनी डाइट तोड़ दी।”

रानी की तरह पोज़ देते हुए

श्वेता ने एक भी फोटोशूट नहीं छोड़ा! उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पोज़ दिए और हर फ्रेम में अपनी लाखों डॉलर की मुस्कान बिखेरी। प्रशंसक उनकी जवानी और दमकती जवानी की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, और कह रहे थे कि उनकी असली उम्र पर यकीन करना मुश्किल है।

धनतेरस बिल्कुल सही मनाया

इसमें कोई शक नहीं कि श्वेता ने अपने धनतेरस के जश्न को वाकई खास बना दिया। नाचने-गाने से लेकर दोस्तों के साथ हंसी-मज़ाक तक, यह अभिनेत्री पूरी रात लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। एक बात तो साफ़ है – श्वेता तिवारी के लिए उम्र बस एक संख्या है, और वह अपनी सदाबहार खूबसूरती और आकर्षक ऊर्जा से आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं।