Shweta Tiwari Bikini Photos: 45 की उम्र में भी श्वेता तिवारी का जलवा बरकरार, बर्थडे वीडियो देख फैन बोला – “व्हाइट बिकिनी में.... 

Shweta Tiwari bikini Photos: टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी हाल ही में 4 अक्टूबर को 45 साल की हो गईं, और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। एक गर्वित सिंगल मदर, श्वेता अपने दोनों बच्चों की खूबसूरती से परवरिश कर रही हैं और साथ ही अपना सदाबहार आकर्षण भी बरकरार रख रही हैं। इस उम्र में भी, उनकी फिटनेस और खूबसूरती प्रशंसकों को अचंभित कर देती है—कई लोग उन्हें प्यार से “संतूर मॉम” कहते हैं।
एक दिल को छू लेने वाला जन्मदिन वीडियो साझा किया
View this post on Instagram
श्वेता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने जन्मदिन समारोह की एक झलक साझा की, जिसका उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लिया। वीडियो के साथ, उन्होंने कैप्शन दिया, “अपने जन्मदिन की यादों के बारे में सोचकर अभी भी मुस्कुरा रही हूँ!” यह समारोह लोनावाला के आलीशान रेडिसन रिज़ॉर्ट एंड स्पा में हुआ।
एक मस्ती भरा पारिवारिक उत्सव
वीडियो में श्वेता के जीवंत और हंसमुख व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाया गया है। इसकी शुरुआत रिज़ॉर्ट में पारंपरिक स्वागत से होती है, जिसके बाद हंसी-मज़ाक, हरियाली और पेड़ लगाने जैसी मज़ेदार गतिविधियाँ होती हैं। अभिनेत्री को प्रकृति और शांति का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है।
बेटी पलक ने भी सुर्खियाँ बटोरीं
श्वेता की बेटी पलक तिवारी भी इस जश्न में शामिल हुईं। गुलाबी रंग के स्ट्रैपी आउटफिट में पलक बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि श्वेता की चमक सुबह की धूप से मेल खा रही थी। माँ-बेटी की इस जोड़ी ने अपने प्यार भरे रिश्ते को दर्शाते हुए, हँसते, बातें करते और साथ में स्नैक्स का आनंद लेते हुए, मनमोहक पल साझा किए।
प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में भर दिया
वीडियो के वायरल होते ही, प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में प्रशंसा की बाढ़ ला दी। एक ने लिखा, “ऑल-टाइम क्वीन,” जबकि दूसरे ने टिप्पणी की, “एक खूबसूरत आत्मा!” हालाँकि, एक प्रशंसक ने एक अजीबोगरीब अनुरोध किया, “कृपया सफेद बिकिनी में एक तस्वीर पोस्ट करें!”
श्वेता का आइकॉनिक सफ़र
जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि श्वेता तिवारी 2000 के दशक की शुरुआत में कसौटी ज़िंदगी की में प्रेरणा शर्मा के अपने अविस्मरणीय किरदार से घर-घर में मशहूर हो गई थीं। बाद में उन्होंने परवरिश, बेगूसराय और मैं हूं अपराजिता जैसे शो में दर्शकों को प्रभावित किया, जिससे भारतीय टेलीविजन पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी लोकप्रियता साबित हुई।