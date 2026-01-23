Shubhman Gill : रणजी में भी शुभमन का बल्ला खामोश, शून्य पर आउट

पंजाब-सौराष्ट्र मुकाबले में शुभमन गिल की पारी रही नाकाम

Shubhman Gill (आज समाज), खेल डेस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर भारत के एकदिवसीय और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल घरेलू क्रिकेट खेलकर लय हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के चलते वे वर्तमान में रणजी ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल पहले मैच में पंजाब की तरफ से खेलते हुए नाकाम रहे और वे बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इससे जहां उनकी टीम पंजाब की मुश्किलें बढ़ी वहीं शुभमन गिल के लिए भी यह अच्छी शुरुआत नहीं रही।

मात्र दो गेंद ही खेल सके गिल

रणजी ट्रॉफी में शुभमन गिल की वापसी बेहद निराशाजनक रही। सौराष्ट्र के खिलाफ एलीट ग्रुप बी मुकाबले में पंजाब के इस स्टार बल्लेबाज को बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ भुट ने दो गेंदों में खाता खोले बिना पगबाधा आउट कर दिया। स्पिनरों की मददगार पिच पर पंजाब और सौराष्ट्र के अधिकांश बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। भुट ने 33 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा (48 रन पर दो विकेट) और धर्मेंद्र जडेजा (36 रन पर दो विकेट) ने उनका अच्छा साथ दिया। पंजाब की पहली पारी 139 रन पर सिमट गई। इससे पहले पंजाब के गेंदबाजों ने सौराष्ट्र को 172 रन पर आउट किया था, जिससे पहली पारी के बाद पंजाब 33 रन पीछे है।

आईपीएल खिलाड़ी हरप्रीत बराड़ की शानदार गेंदबाजी

पंजाब की ओर से हरप्रीत बराड़ ने 38 रन देकर छह विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की, जबकि प्रेरित दत्ता और जस इंदर ने भी योगदान दिया। सौराष्ट्र की तरफ से जय गोहिल ने 117 गेंदों में 82 रन की आक्रामक पारी खेली। दूसरी पारी में भी सौराष्ट्र की शुरूआत खराब रही और स्टंप तक उसने छह ओवर में तीन विकेट गंवा दिए, हालांकि टीम को 57 रन की बढ़त मिल चुकी है।

टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं गिल

ज्ञात रहे कि टी-20 मैचों में आशानुरूप प्रदर्शन न कर पाने के चलते शुभमन गिल आगामी भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हैं। इसलिए टी-20 विश्व कप शुरू होने से पहले वह मैदान से दूर नहीं रहना चाहते और रणजी मैच खेलकर अपनी लय बनाई रखना चाहेंगे। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी का लक्ष्य पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचाना होगा।

