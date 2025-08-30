Asia Cup Cricket 2025 : एशिया कप की तैयारी के लिए बेंगलुरु पहुंचे शुभमन गिल

9 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में गिल भारत के उपकप्तान बनाए गए हैं

Asia Cup Cricket 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर और उपकप्तान शुभमन गिल भी जल्द ही टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। दरअसल शुभमन गिल पिछले एक साल से अधिक समय से अंतरराष्टÑीय स्तर पर टी-20 मैच नहीं खेले हैं लेकिन उनका प्रदर्शन आईपीएल में बहुत बेहतरीन रहा था। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी खूब रन बटौरे। यही कारण है कि उन्हें 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में न केवल जगह मिली बल्कि टीम के उपकप्तान भी बनाए गा।

दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड में नहीं खेल पाए गिल

भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल एशिया कप से पहले बेंगलुरु पहुंच गए हैं। 9 सितंबर से शुरू हो रहे टूनार्मेंट के लिए वे बीसीसीआई के सेंटर आॅफ एक्सीलेंस में अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। गिल को वायरल फ्लू की वजह से दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर होना पड़ा था, लेकिन अब वे ठीक हो चुके हैं।

भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी

गिल ने मोहाली में कुछ जिम सेशन किए थे और गुरुवार को नेट प्रैक्टिस भी की थी। उत्तर भारत में लगातार बारिश होने की वजह से उनके घर के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल सीधा बेंगलुरु से दुबई रवाना होंगे। 10 सितंबर को पहला मैच भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई पहुंचने वाली है और 5 सितंबर से प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे। टीम का टूनार्मेंट ओपनर 10 सितंबर को वअए के खिलाफ खेला जाएगा। भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाएगा।

इस तरह है टीम इंडिया

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।