T20 World Cup 2026 : टी-20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल बाहर

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान को खराब फार्म का भुगतना पड़ा खामियाजा

T20 World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और मध्यम क्रम के मजबूत बल्लेबाजर शुभमन गिल के लिए भारतीय चयन समिति ने बुरी खबर शनिवार को सुनाई। दरअसल 2026 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप टीम में उनका चयन नहीं किया गया। वर्तमान में शुभमन गिल जहां भारत की टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं वहीं टी-20 फार्मेट में वह टीम के उपकप्तान की भूमिका निभा रहे थे।

लेकिन पिछले कुछ समय से रन न बना पाने का खामियाजा शुभमन गिल को भुगतना पड़ा और उन्हें जनवरी में न्यूजीलैंड और उसके बाद होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखा गया। हालांकि सूर्य कुमार यादव को खराब फार्म होने के बावजूद टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की कप्तानी सौंपी गई है।

शुभमन गिल पर ये बाले अजीत अगरकर

शुभमन गिल के बाहर होने पर अगरकर ने कहा, शुभमन गिल की प्रतिभा पर कोई शक नहीं है। उन्होंने भले ही हाल ही में रन नहीं बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें किस तरह आंकते हैं। वह दुर्भाग्यशाली रहे कि पिछले विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाए क्योंकि हम अलग संयोजन लेकर चले थे। एक बार फिर यह टीम संयोजन ही है जिसमें हमारा प्लान दो विकेटकीपर को शीर्ष क्रम पर रखना है।

अक्षर पटेल को सौंपी गई उपकप्तानी

भारत ने टी20 विश्व कप के लिए जो टीम चुनी है उसमें शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। गिल अभी तक टीम के उपकप्तान थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एक बार फिर अक्षर पटेल को सौंपी गई है। गिल टी20 में अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।