Shubhangi Atre Angoori Bhabhi Cried: शराब की लत ने उजाड़ा रिश्ता, EX के जाने से बिखर गईं ‘अंगूरी भाभी’ की दुनिया

Shubhangi Atre Angoori Bhabhi Cried: मशहूर टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे, जिन्हें ‘भाभी जी घर पर हैं!’ में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ने अपनी ज़िंदगी का एक बेहद निजी और भावुक पहलू साझा किया है—एक ऐसा पहलू जिसमें प्यार, संघर्ष, अलगाव और खोने का दर्द शामिल है।

एक शादी जिसका अंत दर्दनाक रहा

हाल ही में हुई एक बातचीत में, शुभांगी ने बताया कि पीयूष पूरे के साथ उनकी 22 साल लंबी शादी का अंत आखिरकार दिल तोड़ने वाला रहा। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पति की शराब की लत ने उनके अलगाव में एक बड़ी भूमिका निभाई।

इस जोड़े ने 2003 में शादी की थी और उनकी एक बेटी है; वे 2022 में अलग रहने लगे थे। उनका तलाक 2025 में पक्का हो गया, जिससे एक लंबे और उलझे हुए रिश्ते का अंत हो गया।

अलगाव के बाद का दुख

दुख की बात यह है कि तलाक के कुछ ही समय बाद, पीयूष पूरे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके बारे में बात करते हुए शुभांगी भावुक हो गईं और कहा:“वह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा मेरी और आशी की यादों में ज़िंदा रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है।”

मतभेदों के बावजूद एक मददगार साथी

मुश्किलों के बावजूद, शुभांगी ने अपने पूर्व पति की ज़िंदगी में निभाई गई सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने सपनों को पूरा करने में मदद करने का श्रेय उन्हें दिया। “जब मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने और अपने दम पर काम करने की आज़ादी दी।”

आध्यात्मिकता से मिली ताकत

अपनी ज़िंदगी के सफर पर सोचते हुए, शुभांगी ने आध्यात्मिकता और ज़िंदगी के सबकों में अपने विश्वास को साझा किया। “आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान किसी न किसी वजह से आता है—चाहे वह एक चुनौती के रूप में हो, एक अनुभव के रूप में, या एक आशीर्वाद के रूप में।” आज, वह उस दौर को पछतावे के साथ नहीं, बल्कि आभार के साथ देखती हैं।

एक मज़बूत, आत्मनिर्भर महिला

शुभांगी ने माना कि उन्हें कभी अकेले रहने से डर लगता था, लेकिन ज़िंदगी के हालात ने उन्हें आत्मनिर्भरता और हिम्मत सिखाई। “मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इस दौर के लिए तैयार किया था। अब, मैं लोगों के बारे में शिकायत नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि हर कोई आपको कुछ न कुछ सिखाता है।”

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