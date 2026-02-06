Vijaya Ekadashi: श्रीराम ने भी रखा था एकादशी का व्रत, तब जाकर मिली थी रावण पर विजय

जानें कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत
Vijaya Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: एकादशी व्रत का बहुत महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है. हर माह में दो एकादशी व्रत पड़ते हैं। पहला व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, विजया एकादशी कही जाती है। विजया एकादशी के दिन विधि-विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और व्रत किया जाता है।

इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जीवन खुशहाल बना रहता है। इस व्रत को प्रभु श्रीराम ने भी रखा था और लंकापति रावण पर विजय पाई थी। इसी बात से इस व्रत के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं लंका विजय से संबंधित उस कथा के बारे में, जिससे विजया एकादशी के व्रत के वास्तविक महत्व और प्रभाव का पता चलता है।

कथा के अनुसार

पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तो विशाल समुद्र उनके सामने चुनौती पेश कर रहा था। समुद्र की गहराई और उसमें मौजूद जीवों को देख लक्ष्मण ने श्रीराम को सलाह दी कि मुनि बकदाल्भय के आश्रम में चला जाए। इसके बाद श्रीराम मुनि के पास पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय पूछा।

फिर मुनि से श्रीराम से विजया एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मुनि ने प्रभु से कहा कि इस व्रत के प्रताप से आप समुद्र पार करने के साथ-साथ रावण पर भी विजय हासिल कर लेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम मे विजया एकादशी का व्रत रखा और लंकापति रावण पर विजय हासिल कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया।

कब है विजया एकादशी व्रत?

पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को सुबह 11 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी। जबकि, इस तिथि की समाप्ति 13 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर होगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार, विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा।