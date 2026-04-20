Shreyas Iyer की बहन ने खोला राज, नशे में लिया ब्रेकअप का फैसला, वीडियो ने मचाया बवाल

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Mohit Saini
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Shreyas Iyer की बहन ने खोला राज, नशे में लिया ब्रेकअप का फैसला, वीडियो ने मचाया बवाल
Shreyas Iyer की बहन ने खोला राज, नशे में लिया ब्रेकअप का फैसला, वीडियो ने मचाया बवाल

Shreyas Iyer: जहां भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स की कप्तानी करने में व्यस्त हैं, वहीं उनकी बहन श्रेष्ठा अय्यर एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं।

श्रेष्ठा का एक हालिया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की है—और एक हैरान करने वाली और काफी अनोखी ब्रेकअप की कहानी बताई है।

“हमारा ब्रेकअप एक ही रात में हो गया” — श्रेष्ठा का बेबाक कबूलनामा

श्रेष्ठा, जो एक एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर हैं, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे द्वारा होस्ट किए गए एक शो में नज़र आईं। बातचीत के दौरान, उनसे शराब से जुड़े उनके पिछले अनुभवों के बारे में पूछा गया।

उन्होंने बताया कि अब उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन यह भी माना कि पहले, एक बार उन्होंने शराब के नशे में एक बड़ा फैसला ले लिया था।

“मेरी दोस्त और मैंने एक ही रात अपने-अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। हमने बस मिलकर यह फैसला किया कि हम इसे खत्म कर देंगे।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रिश्ते टॉक्सिक (खराब) थे, तो श्रेष्ठा ने साफ किया: “वे टॉक्सिक नहीं थे। हमें बस लगा कि वे हमारे लिए सही नहीं थे।” उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने फोन पर बात करने के बजाय आमने-सामने मिलकर अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया।

वीडियो पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन सामने आई, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गई। जहां कुछ लोगों को उनकी ईमानदारी अच्छी लगी, वहीं कई यूज़र्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी—जिससे ट्रोलिंग की लहर चल पड़ी।

कमेंट्स में आलोचना से लेकर मज़ाक उड़ाने तक की बातें थीं; कुछ लोगों ने उनके रवैये पर सवाल उठाए, तो कुछ ने उनकी तुलना उनके भाई से की।

एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा

श्रेष्ठा अय्यर लाइमलाइट के लिए कोई नई नहीं हैं। सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के अलावा, वह ‘एग्रीमेंट कर ले’ जैसे गानों के प्रोजेक्ट्स में भी नज़र आ चुकी हैं, और वह ऑनलाइन काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और अपडेट शेयर करती रहती हैं।

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