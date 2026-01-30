Shraddha Kapoor: एक फिल्म से रातोंरात स्टार बन गई थीं श्रद्धा कपूर

15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए थे 110 करोड़ रुपए
Shraddha Kapoor, (आज समाज), मुंबई: आज के दौर की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार श्रद्धा कपूर ने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बड़ी पहचान बना ली है। साल 2024 में फिल्म स्त्री 2 से बॉक्स आॅफिस पर ब्लॉकबस्टर धमाका करने वाली श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री भी ब्लॉकबस्टर निकली थी। इस फिल्म से उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली थी। लेकिन, क्या आप उस फिल्म के बारे में जानते हैं, जिसने श्रद्धा की किस्मत बदल दी थी और ये इंडस्ट्री में उनकी पहली बड़ी हिट साबित हुई थी।
तीन पत्ती थी पहली फिल्म
दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड में अपनी शुरूआत साल 2010 में की थी। उनकी पहली फिल्म थी तीन पत्ती। 16 साल पुरानी इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और आर माधवन जैसे कलाकार नजर आए थे। लेकिन, ये फिल्म बॉक्स आॅफिस पर डिजास्टर निकल गई थी। इसके बाद साल 2011 में श्रद्धा फिल्म लव का द एंड में नजर आई थीं। लेकिन, ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिससे श्रद्धा रातोंरात स्टार बन गई थीं।
आशिकी 2 से हुई पॉपुलर
साल 2010 में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली श्रद्धा कपूर को सफलता और पॉपुलैरिटी के लिए तीन साल तक इंतजार करना पड़ा था। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी 2 ने उन्हें दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर कर दिया था। इसमें उनके साथ आदित्य रॉय कपूर ने लीड रोल निभाया था। श्रद्धा के साथ-साथ ये आदित्य के करियर की भी पहली बड़ी फिल्म साबित हुई थी।
की थी ताबड़तोड़ कमाई
आशिकी 2 साल 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी का सीक्वल है। आशिकी की तरह ही आशिकी 2 भी ब्लॉकबस्टर निकली थी। इसने सिनेमाघरों में 26 अप्रैल 2013 को दस्तक दी थी। करीब 13 साल पुरानी इस पिक्चर का डायरेक्शन सैयारा बनाने वाले डायरेक्टर मोहित सूरी ने किया था।
श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की जोड़ी को फैंस ने किया पंसद
फिल्म में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के साथ शाद रंधावा, महेश ठाकुर, सलील आचार्य, शुभांगी लटकार और चित्रक बंधोपाध्याय जैसे कलाकार भी थे। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और विक्रम भट्ट इसके प्रोड्यूसर थे। 15 करोड़ के बजट में बनी आशिकी 2 ने भारत में 78.10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 110 करोड़ रुपए हुआ था।
