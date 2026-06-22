Dimple Chaudhary Controversy: ‘क्या मैं आत्महत्या कर लूं?’ ट्रोलिंग से टूटीं डिंपल चौधरी, छलका दर्द

Dimple Chaudhary Controversy: हरियाणवी डांसर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी डिंपल चौधरी ने हाल ही में हुए एक विवाद के बाद अपने इमोशनल स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की है, जिसकी ऑनलाइन कड़ी आलोचना हुई थी। डांसर, जिनका हाल ही में कुछ लोगों के साथ बहस का वीडियो वायरल हुआ था, ने अब अपनी कहानी शेयर की है और बताया है कि लगातार ट्रोलिंग ने उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाला है।

वायरल वीडियो विवाद पर डिंपल का जवाब

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एक वीडियो मैसेज के ज़रिए इस घटना के बारे में बताते हुए, डिंपल ने बताया कि जब यह झगड़ा हुआ तो वह अपने परिवार के साथ समय बिता रही थीं। उनके मुताबिक, कई लोगों ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए संपर्क किया, और जब उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया तो मामला और बिगड़ गया।

अपने व्यवहार के बारे में आरोपों पर रिएक्ट करते हुए, डिंपल ने सवाल किया कि जब वह अपने प्रियजनों के साथ थीं तो लोग उनकी प्राइवेसी में दखल क्यों दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनसे इज्ज़त से बात की जाती, तो वह खुशी-खुशी तस्वीरों के लिए पोज़ देतीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने फैंस को महत्व दिया है और उनसे प्यार से बात की है।

डांसर ने यह भी बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे पलों से भरे हुए हैं जब वह सपोर्टर्स के साथ तस्वीरें लेने के लिए रुकती हैं, तब भी जब वह बिज़ी होती हैं या घूम रही होती हैं।

Meet Haryanvi Dancer #DimpleChaudhary who is fighting with her so called SIMP fans who wanted to click a photo with her. pic.twitter.com/JcK1bW6wYa — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) June 17, 2026

“लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं”

डिंपल ने उन दावों पर निराशा जताई कि वह घमंडी या बेइज्ज़त हो गई हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वायरल क्लिप पूरी कहानी नहीं बतातीं और आरोप लगाया कि उन्हें कुछ सेकंड के फुटेज के आधार पर गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है और जज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार आलोचना ने उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाया है और उनकी पर्सनैलिटी की गलत तस्वीर पेश की है।

मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स का खुलासा किया

एक इमोशनल अपील में, डिंपल ने माना कि इस रिएक्शन ने उन्हें मेंटली थका दिया है। उन्होंने बताया कि वह परेशान करने वाले विचारों से जूझ रही हैं और अपने आस-पास की नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रही हैं। डांसर ने बताया कि वह मज़बूत रहने और बिना सोचे-समझे कोई भी फ़ैसला लेने से बचने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने माना कि उनके लिए हालात संभालना बहुत मुश्किल हो गया है।

डिंपल ने लोगों से गुज़ारिश की कि वे उन्हें ऑनलाइन परेशान करना और उन पर हमला करना बंद करें, और कहा कि लगातार ट्रोलिंग ने उन्हें बहुत कमज़ोर इमोशनल हालत में डाल दिया है।

किस बात से शुरू हुआ विवाद?

विवाद तब शुरू हुआ जब डिंपल चौधरी कथित तौर पर अपने परिवार के साथ बाहर थीं और कुछ नौजवान उनके पास फ़ोटो लेने आए। जब ​​उन्होंने मना कर दिया, तो कहा जाता है कि दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई।

बाद में इस टकराव का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें डिंपल अपना आपा खोती हुई और गाली-गलौज करती हुई दिख रही थीं। यह क्लिप तेज़ी से वायरल हो गई, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी आलोचना और गरमागरम बहस शुरू हो गई।

अब, अपने इमोशनल जवाब के साथ, डिंपल ने घटनाओं का अपना वर्ज़न पेश करने की कोशिश की है, साथ ही लोगों से हमदर्दी दिखाने और यह समझने की अपील की है कि ऑनलाइन नफ़रत का किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है।