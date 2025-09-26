Demanding road construction : सड़क निर्माण की मांग को लेकर दुकानदारों का रोष प्रदर्शन

Shopkeepers hold protest demonstration demanding road construction.

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर-13 मनीमाजरा में आखिरकार दुकानदारों का गुस्सा फूटा पड़ा और उन्होंने समाज सेवी एवं संतोषी माता मंदिर के महंत रामेश्वर गिरी, मोहनलाल पंकज, अशोक कुमार, बजरंग के नेतृत्व में नगर निगम के खिलाफ सड़क बंद करके रोष प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि पिछले 8-10 साल से यह मॉडर्न हाउसिंग कंपलेक्स अंडरपास से होती हुई पिपली वाला टाउन से जाकर पुलिस स्टेशन चौराहे तक निकलने वाली सड़क को बनाया नहीं गया है।

जिसके चलते उनकी दुकानदारी पुरी तरह प्रभावित हो रही है। धूल मिट्टी से उनके दुकानों का सामान तो खराब हो ही रहा है साथ में दुकानदारों को सांस घुटने की प्रॉब्लम तक शुरू हो गई है। सुबह 10:30 बजे दुकानदारों में सड़क पर बैठकर सड़क को बंद कर दिया था लेकिन मौके पर पहुंची मनीमाजरा थाना पुलिस में रास्ता खुलवाया। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी ईस्ट विजय सिंह को लोगों ने लिखित में एक पत्र दिया जो कि डीएसपी चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों तक पहुंचकर लोगों की बात को रखेंगे। दुकानदार और स्थानीय लोगों कि मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए अन्यथा यह विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और भी तेज किया जाएगा।

