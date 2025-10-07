Shopkeeper Murder: हिसार में दुकानदार को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

पत्नी-बच्चों को छोड़ दूसरी महिला के साथ रहता था राजेश

Shopkeeper Murder, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की हुई है।

हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है। राजेश मूल रूप से भिवानी जिले के गांव नकीपुरा का रहने वाला था। पत्नी से विवाद के चलते वह पिछले 5 साल से हिसार के सुंदर नगर में दूसरी महिला के साथ रहता था। यहीं पर राजेश कनफेक्शनरी की दुकान चलाता था।

कनफेक्शनरी की दुकान चलाता था राजेश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजेश सुंदर नगर में एक कनफेक्शनरी की दुकान चलाता था। वह उसी दुकान के पिछले हिस्से में रहता था। राजेश का अपनी पत्नी मंजीत से विवाद चल रहा था, जो अपने बच्चों के साथ हिसार के मिलगेट एरिया में रहती है। राजेश वर्तमान में एक अन्य महिला के साथ रह रहा था।

वारदात सोमवार रात करीब 8 बजे हुई, जब राजेश अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। तभी बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां आए और राजेश की छाती में गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह मौके पर ही गिर गया।

मौके पर पहुंची पुलिस की पांच टीमें

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की पांच टीमों ने तुरंत छानबीन शुरू की और घायल राजेश को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

सिटी थाना एसआई रामचंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि सीआईए की टीम हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है।

