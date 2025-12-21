Pm Narendra Modi Biopic: पीएम मोदी पर बन रही बायोपिक मां वंदे की शूटिंग शुरू

एक्टर उन्नी मुकुंदन निभा रहे हैं प्रधानमंत्री का किरदार

Pm Narendra Modi Biopic, (आज समाज), नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी पर बनने वाली बायोपिक फिल्म मां वंदे की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर उन्नी मुकुंदन प्रधानमंत्री मोदी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने शनिवार को अपने आॅफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी। वीडियो पोस्ट में फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले हुई पूजा की झलकियां दिखने को मिली।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, मां वंदे की शूटिंग शुरू हो गई है। अब उस शख्स की कहानी बताने का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसने देश की किस्मत बनाई। मां वंदे को वीर रेड्डी एम ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिल्वर कास्ट क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा है। फिल्म का निर्देशन फिल्ममेकर क्रांति कुमार सीएच कर रहे हैं।

कौन हैं उन्नी मुकुंदन?

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर उन्नी मुकुंदन का जन्म केरल के त्रिस्सुर में हुआ था। हालांकि, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल गुजरात में बिताए। उन्नी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद से की है। उन्नी ने तमिल फिल्म सीदान (2011) से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की।

इन फिल्मों में कर चुके अभिनय

छोटे-छोटे रोल करने के बाद उन्हें, उन्हें मल्लू सिंह (2012) में लीड रोल मिला। इसके बाद उन्होंने विक्रमादित्यन (2014), केएल 10 पट्टू (2015), स्टाइल (2016), ओरु मुराई वन्थु पार्थया (2016), अचयन्स (2017), मलिकप्पुरम (2022) और मार्को (2024) जैसी सफल फिल्मों में काम किया। उन्नी ने तेलुगु फिल्म जनता गैराज (2016) और तमिल फिल्म गरुड़न (2024) में भी अभिनय किया।