Battle Of Galwan: सलमान खान की ‘बैटल आॅफ गलवान’ की शूटिंग पूरी

इंडियन आर्मी लुक में वायरल हुए भाईजान
Battle Of Galwan, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस साल एक्टर की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स आॅफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन, अब उनकी फिल्म ह्यबैटल आॅफ गलवानह्य लोगों के सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म के लिए एक्टर काफी वक्त से मेहनत में जुटे हुए हैं, अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म के सेट से बिहाइंड द सीन की एक तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, जिससे उनकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।

फैंस काफी खुश

बैटल आॅफ गलवान में सलमान खान के साथ पहली बार पर्दे पर चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टर्स की फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें सलमान और चित्रांगदा इंडियन आर्मी की वर्दी में दिख रहे हैं। फोटो के सामने आने के बाद से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लेह लद्दाख में हुई है, जिसका आखिरी शेड्यूल अक्टूबर के मिड से शुरू हुआ था, जो नवंबर के आखिर में खत्म हो गया है।

कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे सलमान

फिल्म के लेकर बात करें, तो बताया जा रहा है कि सलमान फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार अदा करने वाले हैं। बैटल आॅफ गलवान साल 2020 में हुए युद्ध पर आधारित होने वाली है, जिसमें कर्नल बी संतोष बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी। कुछ वक्त पहले सलमान का लुक भी सामने आया था, जिसमें उनके चेहरे पर खून के धब्बे दिख रहे थे। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं।

साल 2026 में रिलीज हो सकती है फिल्म

बताया जा रहा है कि ये फिल्म शिव अरूर और राहुल सिंह की बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 के एक चैप्टर पर बेस्ड है। चित्रांगदा और सलमान की जोड़ी पहली बार दिखने वाली है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के वक्त एक्ट्रेस ने बताया था कि वो बहुत घबराई हुई थीं, इसकी वजह ये है कि वो सलमान खान की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक, ये फिल्म साल 2026 में रिलीज हो सकती है।