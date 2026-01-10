Mirzapur The Film: मिर्जापुर द फिल्म की शूटिंग शुरू

क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लोगों ने किया था खूब पंसद

Mirzapur The Film, (आज समाज), मुंबई: पिछले कुछ समय में फिल्मों से ज्यादा तारीफें कई वेब सीरीज ने बटोरी है, 2-3 सीजन होने के बावजूद लोगों को इसकी कहानियों ने बांधे रखा है। इस तरह की वेब सीरीज की लिस्ट में मिर्जापुर का नाम शामिल है, ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज को लोगों ने खूब पसंद किया था और अब इसकी फिल्म बन रही है, जिसके लिए फैंस काफा एक्साइटेड हैं।

हालांकि, सभी सीजन के चेहरे इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन लोगों का सवाल है कि वेब सीरीज में जिन किरदारों को मार दिया गया था क्या वो भी फिल्म का हिस्सा होंगे, तो ऐसे में यहां उनके लिए जवाब है।

2018 में आया था पहला सीजन

साल 2018 में मिर्जापुर का पहला सीजन रिलीज किया गया था, जिसमें मिर्जापुर क्षेत्र में फैले अपराध, सत्ता और बदले की राजनीति की कहानियों को दिखाया गया था। सीरीज में कई कमाल के एक्टर्स शामिल हैं, जो अहम रोल में हैं। सीरीज का तीन सीजन आ चुका है, जिसे लोगों से खूब प्यार मिला और अब इस सीरीज पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसका नाम मिर्जापुर द फिल्म है। फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है, कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किए हैं।

वापस दिखेगा किरदार

सीरीज के पहले सीजन में कई अहम किरदारों को मार दिया गया था, जिसमें श्रिया पिलगांवकर और विक्रांत मैसी का नाम शामिल है। इन्होंने सीरीज में स्वीटी गुप्ता और बब्लू पंडित का रोल निभाया था, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग के दौरान पता चल रहा है कि जिस किरदार को पहले सीजन में मार दिया गया था वो अब वापसी कर रहा है। दरअसल, हाल ही में श्रिया पिलगांवकर ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म का हिस्सा होने की जानकारी दी है।

फोटो की है शेयर

श्रिया पिलगांवकर के अलावा विक्रांत इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उनकी जगह जितेंद्र ने ले ली है। हालांकि, श्रिया ने अपने आॅफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का क्लैपबोर्ड शेयर किया है और साथ ही फिल्म की कास्ट के साथ भी तस्वीरें साझा की है। इस फिल्म में मुन्ना भैया का भी किरदार वापसी कर रहा है, जिसे दिव्येंदु शर्मा ने निभाया है। इसके अलावा फिल्म में फजल, श्वेता त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल जैसे एक्टर्स शामिल हैं।