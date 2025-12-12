Sholay Re-Release: शोले री-रिलीज में बड़ा बदलाव! अमिताभ बच्चन का नया डायलॉग देख फैंस भी रह गए हैरान

By
Mohit Saini
-
0
71
Sholay Re-Release: शोले री-रिलीज में बड़ा बदलाव! अमिताभ बच्चन का नया डायलॉग देख फैंस भी रह गए हैरान
Sholay Re-Release: शोले री-रिलीज में बड़ा बदलाव! अमिताभ बच्चन का नया डायलॉग देख फैंस भी रह गए हैरान

Sholay Re-Release: बॉलीवुड की लेजेंडरी फिल्म शोले अपनी ओरिजिनल रिलीज़ के पूरे 50 साल बाद बड़े पर्दे पर ज़बरदस्त वापसी करने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान की ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस फिल्म 12 दिसंबर (शुक्रवार) को “शोले: द फाइनल कट” के रूप में फिर से रिलीज़ होगी, जिसमें कई रोमांचक अपग्रेड किए गए हैं, जिन्होंने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है।

ओरिजिनल एंडिंग की वापसी

इस री-रिलीज़ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका रिस्टोर किया गया क्लाइमेक्स है। मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि इस वर्जन में ओरिजिनल एंडिंग होगी, जिसे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप की वजह से बदल दिया गया था।
फाइनल कट में, ठाकुर (संजीव कुमार) को गब्बर सिंह (अमजद खान) को अपने पैरों से हराते हुए दिखाया जाएगा, जैसा कि कहानी ओरिजिनली लिखी गई थी।

लेकिन एंडिंग ही एकमात्र सरप्राइज नहीं है…

जिस बात ने फैंस को सबसे ज़्यादा हैरान किया है, वह है अमिताभ बच्चन का बदला हुआ डायलॉग — एक ऐसी लाइन जो दशकों से दर्शकों की यादों में बसी हुई है।

ओरिजिनल सीन में, जब वीरू (धर्मेंद्र) बसंती को गोली चलाना सिखा रहा होता है, तो वह हंसती है और कहती है:
“बड़े निशानेबाज़ लगते हो।” इस पर, पेड़ के पीछे लेटे जय (अमिताभ बच्चन) मज़ेदार जवाब देते हैं: “हां, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये।”

डायलॉग में बदलाव लेकिन नए ट्रेलर में, इस आइकॉनिक पंचलाइन को बदलकर यह कर दिया गया है: “हां, तात्या टोपे के पोते हैं ये।” जेम्स बॉन्ड के ग्लोबल पॉप-कल्चर रेफरेंस को अब एक भारतीय ऐतिहासिक हस्ती, तात्या टोपे से बदल दिया गया है — जिससे ऑनलाइन तुरंत चर्चा शुरू हो गई है।

फैंस ने बदलाव कैसे नोटिस किया

एक X यूज़र ने सबसे पहले पुराने सीन और नए ट्रेलर की साइड-बाय-साइड तुलना शेयर करके इस अंतर को बताया। कुछ ही घंटों में, क्लिप वायरल हो गई, और फैंस ने डायलॉग में इस अप्रत्याशित बदलाव पर बहस करना शुरू कर दिया।

फैंस की प्रतिक्रिया: अपग्रेड या गैर-ज़रूरी बदलाव?

जहां कुछ दर्शक इसे “एक दिलचस्प सांस्कृतिक अपग्रेड” कह रहे हैं, वहीं दूसरों का मानना ​​है कि शोले के डायलॉग लोगों की यादों में इतने गहरे बसे हुए हैं कि एक छोटा सा बदलाव भी अजीब लगता है। लेकिन एक बात साफ़ है – इन अपडेट्स ने फ़िल्म की री-रिलीज़ के लिए एक्साइटमेंट को बहुत बढ़ा दिया है।

हाइप सच है

शोले: द फ़ाइनल कट 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में आ रही है, जिससे दर्शकों को पहली बार बड़े पर्दे पर इसका असली ओरिजिनल क्लाइमेक्स और नए सिरे से बनाए गए पलों को देखने का मौका मिलेगा।

50 साल बाद, शोले को दोबारा देखना फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है – एक नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन जो एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ वापस आ रहा है।