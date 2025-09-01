Online Money Gaming पर रोक का झटका, MPL ने एक झटके में निकाले 300 कर्मचारी

Online Money Gaming, आज समाज, नई दिल्ली: भारत में रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग पर हाल ही में की गई कार्रवाई का असर दिखने लगा है। मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने अपने लगभग 60% कर्मचारियों, यानी लगभग 300, की छंटनी करने की योजना की घोषणा की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला देश में रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले नए नियमों के जवाब में लिया गया है।

भारत सरकार ने क्रिकेट, रम्मी और पोकर जैसे रियल-मनी फैंटेसी गेम्स में शामिल उपयोगकर्ताओं को होने वाले वित्तीय नुकसान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद यह कानून पेश किया है। प्रतिबंध के बाद, कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को अपना परिचालन बंद करने या बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

रियल-मनी गेमिंग उद्योग के लिए एक बड़ा झटका

ऑनलाइन गेमिंग विनियमन और संवर्धन अधिनियम 2025 ने भारत के फैंटेसी और रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र को एक बड़ा झटका दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स ने टाइगर ग्लोबल और पीक XV पार्टनर्स जैसी वैश्विक उद्यम पूंजी फर्मों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया था।

विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि 2029 तक, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का मूल्य लगभग 3.6 बिलियन डॉलर हो सकता है। हाल के वर्षों में, ड्रीम11 और एमपीएल जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है, लाखों उपयोगकर्ता फ़ैंटेसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और नकद पुरस्कार जीत रहे हैं।

एमपीएल की रणनीति में बदलाव

एमपीएल ने पुष्टि की है कि कंपनी अब भारत में मुफ़्त-टू-प्ले गेम्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही अपने रियल-मनी गेमिंग संचालन का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करेगी। रॉयटर्स द्वारा उद्धृत सूत्रों ने खुलासा किया है कि मार्केटिंग, वित्त, कानूनी, इंजीनियरिंग और संचालन विभागों में छंटनी की उम्मीद है।

कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में, एमपीएल के सीईओ साई श्रीनिवास ने बताया कि नए नियमों ने कंपनी को भारत में अपने परिचालन का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर किया है। हालाँकि ईमेल में छंटनी की सही संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि लगभग 300 कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं।

राजस्व झटका और अनिश्चित भविष्य

एमपीएल के कुल राजस्व का लगभग 50% भारत से आता है। नए प्रतिबंध के साथ, कंपनी को अपने भारतीय परिचालन से शून्य आय की उम्मीद है, जिससे बड़े पैमाने पर छंटनी अपरिहार्य हो गई है।

लीक हुए आंतरिक ईमेल के बाद रॉयटर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बावजूद, एमपीएल ने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

यह उद्योग, जिसे कभी निवेशकों और गेमर्स दोनों के लिए एक फलते-फूलते क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, अब नियामक बाधाओं के कारण भारत में अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है।