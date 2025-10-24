SHO Arrest: कुरुक्षेत्र में 50 हजार रुपए रिश्वत लेता एसएचओ गिरफ्तार

परिवार को उठाने की दी थी धमकी, 3 लाख रुपए पहले ले चुका

SHO Arrest, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक एसएचओ को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। घटना गुरुवार देर रात की है। आरोपी एसएचओ को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। इस मामले में आरोपी एसएचओ ने 3.50 लाख रुपए की डिमांग की थी। एसएचओ 3 लाख रुपए कर राशि पहले ले चुका है। एसीबी पंचकूला के इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी एसएचओ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी।

एसएचओ ने की थी 5 लाख रुपए की डिमांग, 3.50 लाख में सौदा हुआ था तय

शुरूआती जानकारी के अनुसार थाना शहर थानेसर के एसएचओ विनय कुमार ने सिल्वर सिटी के रहने वाले सागर से पैसे के लेनदेन के मामले में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी एसएचओ सागर के परिवार को उठाने की धमकी दे रहा था। सागर खुद विदेश में गया हुआ है।

उसकी जगह सागर के साढू अनिल कुमार ने एसीबी को शिकायत दी थी। साढ़े 3 लाख रुपए में एसएचओ के साथ बात की थी। 2 दिन पहले एसएचओ ने 3 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। पुलिस के मुताबिक, एसएचओ विनय कुमार को बकाया 50 हजार रुपए के लिए शिकायतकर्ता को सर्किट हाउस के पास बुलाया था। जैसे ही एसएचओ ने पैसे लिए, एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया।

पहले ले चुका 3 लाख रुपए

एसीबी पंचकूला के इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि उनके पास एसीबी हेड क्वार्टर पंचकूला पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत गई थी कि थाना सिटी थानेसर के एसएचओ एसआई विनय कुमार ने उससे सिविल के केस में 5 लाख रुपए मांगे थे। इसमें से साढ़े 3 लाख रुपए में बात तय हो गई थी।

शिकायतकर्ता 3 लाख रुपए दे चुका था। आज 50 रुपए लेकर बुलाया था। इस बेस पर उनकी टीम ने शिकायतकर्ता के साथ टीम तैयार करके विनय के पास भेज दिया। उनकी टीम ने एसएचओ विनय को रेड हैंडिड पकड़ लिया। आरोपी से 50 हजार रुपए भी बरामद किए गए।

यह है पूरा मामला

अनिल कुमार ने बताया कि हमारी लाडवा में सागर पावर प्रोडेक्ट बैटरी बनानी की फैक्ट्री है। उनका एक वेंडर बिंदल मेलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन का सिविल केस चल रहा है। इस कंपनी उनकी फैक्ट्री में सामान आता था। इस केस में उसके साढू सागर सिंह का नाम था।

उसका साढू सागर करीब 4 साल से नेपाल में रह रहा है और वहीं पर काम करता है। उस केस में पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसमें पुलिस ने 18 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के बाद जज ने 15 नवंबर की अगली डेट लगा दी और दूसरी पार्टी से जवाब मांगा। वहीं कोर्ट की ओर से पुलिस को कोई भी डायरेक्शन नहीं दी।

घर पर रेड कर पत्नी और पिता को गिरफ्तार करने की दी थी धमकी

अनिल कुमार ने बताया कि मामले में एसएचओ ने सागर सिंह के नेपाल में होने की रिपोर्ट दी। इसी दौरान 21 अक्टूबर को दूसरी पार्टी ने पीओ स्टाफ के साथ घर घेर लिया है। एसएचओ विनय ने उससे बातचीत की और 5 लाख रुपए की मांग की।

अगर 10 मिनट के अन्दर-अन्दर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सागर सिंह तो मौके पर नहीं है, मगर वे उसकी पत्नी और पिता को सागर को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे। तब उनकी बड़ी मुश्किल से साढ़े 3 लाख रुपए में डील कर ली। 2 दिन पहले 3 लाख रुपए कैश नगद दे दिए थे।