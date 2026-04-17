Amarnath Yatra: हर साल घटता-बढ़ता है शिवलिंग, क्या है अमरनाथ धाम का रहस्य?

3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा

Amarnath Yatra, (आज समाज), नई दिल्ली: हिमालय की गोद में स्थित बाबा बफार्नी के दर्शन की आस लगाए भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2026 की अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस साल यह पावन यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला वह पवित्र शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता-बढ़ता क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे की आस्था और विज्ञान के अद्भुत संगम के बारे में।

क्या है बर्फ के शिवलिंग का रहस्य?

अमरनाथ गुफा में बनने वाला शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक है, जो बर्फ की बूंदों के जमने से तैयार होता है। गुफा की छत से टपकने वाला पानी बेहद ठंडे तापमान में जमकर धीरे-धीरे शिवलिंग का आकार ले लेता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता-बढ़ता है। पूर्णिमा के समय इसका आकार सबसे बड़ा होता है, जबकि अमावस्या के आसपास यह छोटा हो जाता है। भक्त इसे भगवान शिव का दिव्य चमत्कार मानते हैं।

आस्था बनाम विज्ञान

जहां एक ओर श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा और चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हैं। विज्ञान के अनुसार, गुफा के अंदर तापमान, नमी और पानी के जमने-पिघलने की प्रक्रिया इस बदलाव के पीछे का कारण है। हालांकि, यह बातें लोगों की आस्था को कम नहीं कर पाती, क्योंकि सदियों से यह परंपरा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है।

अमरनाथ यात्रा 2026 कब से शुरू है?

इस साल अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरूआत 3 जुलाई 2026 से होगी, जो 28 अगस्त 2026 (रक्षा बंधन) तक चलेगी। यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। श्रद्धालु आॅनलाइन और अधिकृत बैंकों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

अमरनाथ यात्रा का धार्मिक महत्व

अमरनाथ धाम को भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। इसी कारण इस गुफा को अमर कथा का स्थान भी कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर बाबा बफार्नी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं।

क्यों खास है अमरनाथ धाम?

अमरनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहां का शिवलिंग जहां एक ओर वैज्ञानिक दृष्टि से एक प्राकृतिक घटना है, वहीं दूसरी ओर यह करोड़ों लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं।

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