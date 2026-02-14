Mahashivratri Rudrabhishek: इन सभी सामग्रियों के बिना पूरा नहीं होगा शिव का रुद्राभिषेक, देख लें पूरी लिस्ट

15 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व

Mahashivratri Rudrabhishek, (आज समाज), नई दिल्ली: इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाने वाला है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में मनाया जाता है। मनाया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन धरती के हर शिवलिंग पर भगवान शिव विराजमान होते हैं। इस दिन भक्त भगवान शिव का दर्शन-पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक का बहुत महत्व माना गया है।

आम दिनों में भी शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन किया गया रुद्राभिषेक बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन पूरी श्रद्धा से और सही विधि के साथ शिवलिंग का अभिषेक करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर विभिन्न पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। साथ ही रुद्राष्टाध्याय का पाठ किया जाता है। कुछ विशेष सामग्रियों के बिना रुद्राभिषेक पूरा नहीं होता। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये सामग्रियां कौन सी हैं?

महाशिवरात्रि रुद्राभिषेक पूजन सामग्री लिस्ट