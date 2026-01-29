Shivangi Joshi Photo: 17 की उम्र में प्यार, ट्यूशन बंक और पिटाई! शिवांगी जोशी का अनसुना किस्सा

Shivangi Joshi Photo: ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का रोल निभाकर ज़बरदस्त शोहरत पाने वाली शिवांगी जोशी को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, उनकी सफलता का सफ़र आसान नहीं था। अपने एक्टिंग करियर के साथ-साथ, शिवांगी अक्सर अपनी पर्सनल और लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं।

जहां फैंस उन्हें एक सफल टेलीविज़न स्टार के तौर पर जानते हैं, वहीं बहुत कम लोग उनके टीनएज के दिनों की एक घटना के बारे में जानते हैं, जिसका उन पर गहरा असर पड़ा था।

शिवांगी जोशी ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था

शिवांगी ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे टेलीविज़न में एक मज़बूत करियर बनाया। इन सालों में, उन्होंने कई हिट शो दिए हैं और उन्हें आखिरी बार “बड़े अच्छे लगते हैं 4” में देखा गया था। लेकिन इंडस्ट्री में आने से पहले, वह एक बार अपने पहले प्यार की वजह से मुश्किल में पड़ गई थीं।

17 साल की उम्र में पहला प्यार: बचपन की एक याद

एक पुराने इंटरव्यू में, शिवांगी जोशी ने अपने स्कूल के दिनों की एक मज़ेदार लेकिन चौंकाने वाली घटना शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्हें पहली बार प्यार तब हुआ जब वह सिर्फ़ 17 साल की थीं। इस अनुभव के बारे में बात करते हुए, शिवांगी ने कहा कि यह तब हुआ जब वह अभी भी स्कूल में थीं और यह उनका पहला क्रश था।

ट्यूशन छोड़ने से मुसीबत हुई

शिवांगी ने माना कि वह स्कूल के दिनों में कभी भी स्कूल बंक करने या प्रॉपर डेट पर जाने जितनी हिम्मत वाली नहीं थीं।

उन्होंने कहा: “मुझे डेटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, और मैं स्कूल के दिनों में कभी डेट पर नहीं गई। मुझमें स्कूल बंक करने की हिम्मत नहीं थी।”

हालांकि, उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपने पसंद के लड़के से मिलने के लिए ट्यूशन क्लास छोड़ दी थी। बदकिस्मती से, उनकी माँ को इसके बारे में पता चल गया।

“हमारा एक ग्रुप था जिसमें एक लड़का मुझे पसंद करता था और मैं भी उसे पसंद करती थी। मुझमें स्कूल बंक करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने इसके बजाय ट्यूशन बंक कर दिया। मेरी माँ को इसके बारे में पता चल गया, और उसके बाद, घर पर मेरी बहुत पिटाई हुई,” शिवांगी ने ईमानदारी से बताया।

लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही

इन सालों में, शिवांगी जोशी का नाम कई को-स्टार्स के साथ जोड़ा गया है। मोहसिन खान से लेकर कुशल टंडन तक, उनके रिलेशनशिप अक्सर सुर्खियों में रहे हैं।

लगातार जांच-पड़ताल के बावजूद, शिवांगी ने अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा है और वह भारतीय टेलीविज़न की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं।

किशोरावस्था के प्यार के लिए सज़ा मिलने से लेकर घर-घर में मशहूर होने तक, शिवांगी जोशी का सफ़र प्रेरणा देने वाला है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि हर सफल स्टार के पीछे संघर्षों, सीखों और यादगार पलों की एक लंबी कहानी होती है।

