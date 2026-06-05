Arjun And Neha Romnantic Photos: शर्टलेस एक्टर ने पत्नी संग शेयर किए रोमांटिक पल, बिकिनी लुक पर अटकी फैंस की नजरें

Arjun And Neha Romnantic Photos: टेलीविजन के हार्टथ्रोब अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी नेहा स्वामी लगातार बड़े कपल गोल्स सेट कर रहे हैं। यह बहुत पसंद की जाने वाली जोड़ी, जो अपने मज़बूत रिश्ते और लग्ज़री लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है, ने हाल ही में फैंस को अपने सपनों जैसे मालदीव गेटअवे की एक झलक दिखाई।

रोमांटिक मालदीव वेकेशन ने सबका ध्यान खींचा

नेहा स्वामी ने इंस्टाग्राम पर अपने पति के साथ वेकेशन की कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं, और इंटरनेट पर उनके बारे में बातें होना बंद नहीं हो रहा है। बीच के शानदार नज़ारों से लेकर प्यारे रोमांटिक पलों तक, कपल की केमिस्ट्री हर फ्रेम में साफ़ दिखती है।

नेहा स्वामी के ग्लैमरस बीच लुक ने सबका ध्यान खींचा

ट्रॉपिकल वेकेशन के लिए, नेहा ने एक वाइब्रेंट येलो बिकिनी के साथ एक शीयर ओवरसाइज़्ड शर्ट पहनी, जो स्टाइल और एलिगेंस का एकदम सही मेल था। उनके इस आसान बीच लुक ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी।

अर्जुन बिजलानी का कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश अवतार

अर्जुन ने पिंक शॉर्ट्स और कैप में शर्टलेस होकर पोज़ देते हुए चीज़ों को कूल और रिलैक्स रखा। मालदीव के शानदार बैकग्राउंड के सामने अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए एक्टर पूरी तरह से आराम से दिखे।

कपल गोल्स सही तरीके से पूरे हुए

फ़ोटो में दोनों के बीच कई दिल को छू लेने वाले पल कैद हैं, जो एक-दूसरे के लिए उनके मज़बूत कनेक्शन और प्यार को दिखाते हैं। फ़ैन्स ने तुरंत उन्हें “मेड-फ़ॉर-ईच-अदर” कपल बताया, और उनकी नेचुरल केमिस्ट्री और प्यारे बॉन्ड की तारीफ़ की।

एक रोमांटिक पल ने दिल जीत लिया

एल्बम की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक में अर्जुन बीच पर नेहा के साथ एक प्यारा सा किस करते हुए दिख रहे हैं। यह रोमांटिक स्नैपशॉट तुरंत फ़ैन का फ़ेवरेट बन गया, जिसने उनकी वेकेशन डायरी में और भी चार्म जोड़ दिया।

फ़ोटो के साथ, नेहा ने बताया कि मालदीव उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है, जिससे कपल के लिए यह वेकेशन और भी खास हो गया।

एक परिवार जो ज़िंदगी को खुलकर जीना पसंद करता है

अर्जुन और नेहा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ और रोमांटिक पलों की झलकियां दिखाकर अपने फॉलोअर्स को खुश करते हैं। यह कपल एक बेटे का प्राउड पेरेंट्स है और टेलीविज़न की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है।

मुंबई में अपने शानदार घर के अलावा, इस कपल के पास कर्जत में एक शानदार विला भी है, जिसे अर्जुन अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं, जिससे फैंस को उनकी खूबसूरत लाइफस्टाइल की झलक मिलती है।