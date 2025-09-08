Punjab Breaking News : उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करेगा शिरोमणि अकाली दल

सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में लिया फैसला

Punjab Breaking News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पंजाब में आई बाढ़ और अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उदासीन रवैये से खफा शिरोमणि अकाली दल उपराष्टÑपति पद के लिए होने वाले चुनाव से आज दूर रहेगा। शिअद की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह बैठक सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में की गई।

उपराष्टÑपति चुनाव के बहिष्कार संबंधी जानकारी देते हुए शिअद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि कि जब पंजाब इस त्रासदी से जूझ रहा है, देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। पंजाब के लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बेहद परेशान और नाराज हैं, क्योंकि न तो पंजाब सरकार और न ही केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब के लोगों की भावनाओं और आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

शिअद से हरसिमरत बादल हैं सांसद

पंजाब और पंजाबी हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं। जब भी और जहां भी कोई संकट आया है लेकिन आज पंजाबियों को अभूतपूर्व बाढ़ के कारण स्वयं एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और घर और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से शिअद की एकमात्र सांसद हैं।

अपने लोगों की मदद के लिए शिअद तत्पर

शिअद की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार पंजाबियों की किसी भी तरह से मदद के लिए आगे आई है। इस संकट से आम तौर पर पंजाबी और खासकर सिख, राज्य या केंद्र की किसी भी मदद के बिना लड़ रहे हैं। राज्य के ग्रामीण युवा गुरु साहिबान की कृपा और प्रेरणा से प्रेरित होकर धार्मिक समर्पण की भावना से बाढ़ के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे आगे हैं।