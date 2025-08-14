Shilpa Shirodkar Car Accident: शिल्पा शिरोडकर की कार का बस से हादसा, एक्ट्रेस ने कंपनी पर निकाला गुस्सा

Shilpa Shirodkar Car Accident, (आज समाज), मुंबई: 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर के साथ मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। 13 अगस्त को उनकी कार को पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

ऐसे हुआ हुआ हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा की कार को सिटीफ्लो की बस ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। शिल्पा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्षतिग्रस्त कार और बस की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा— “आज सिटीफ्लो की एक बस मेरी कार से टकरा गई और कंपनी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ड्राइवर की है। ये लोग कितने निर्दयी हैं? एक ड्राइवर कितना कमा सकता है?”

कंपनी के रवैये पर नाराजगी

शिल्पा ने कंपनी के रवैये पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने में उनकी पूरी मदद की, लेकिन कंपनी इस घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। “शुक्र है कि मेरा स्टाफ सुरक्षित है और किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा बड़ा भी हो सकता था।”

फिल्मी और टीवी सफर

शिल्पा ने 1989 में रमेश सिप्पी की फिल्म ‘भ्रष्टाचार’ से डेब्यू किया। उन्होंने खुदा गवाह, आंखें, गोपी किशन, बेवफा सनम और मृत्युदंड जैसी हिट फिल्मों में काम किया। 2000 में आई ‘गजगामिनी’ उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद वह टीवी इंडस्ट्री में आ गईं। 2024 में उन्होंने बिग बॉस 18 में हिस्सा लिया और जल्द ही वह ‘जटाधारा’ फिल्म में नजर आने वाली हैं।